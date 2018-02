Bailarina demitida por posar nua

A direção da Ópera de Viena confirmou ontem a demissão da bailarina russa Karina Sarkissova de seu elenco. O motivo alegado pelos diretores foi a aparição da artista nua em fotos publicadas por uma revista austríaca. As informações foram divulgadas pelo canal público de televisão ORF. Essa não foi a primeira vez que Sarkissova teve problemas com a direção da Ópera de Viena. Em maio, ela já havia causado polêmica ao ter posado para a revista erótica Penthouse, em fotos tiradas sem autorização na sede da Ópera. Apesar de anunciada apenas agora, a demissão de Sarkissova já havia sido decidida no dia 23 de agosto, pelo diretor Gyula Harangozo.