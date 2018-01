Baiana Mara vence BBB A auxiliar de enfermagem Mara, baiana de 33 anos, é a vencedora do Big Brother Brasil. Ela obteve 47% dos votos contra 34% da modelo paulista Mariana, de 19 do professor Rafael, de Santana do Parnaíba (SP). Ao sair da casa, Mara disse que só queria abraçar a filha, Aracy, e que agora é uma mulher "chique". O programa começou pouco depois das 22 horas, mas os três finalistas já se preparavam desde o fim da tarde. Elas, se produzindo para ficarem bonitas, e ele, descansando. Pedro Bial recitou um poema no início do programa, e Zeca Pagodinho fez o show. Mara é a segunda mulher a ganhar o BBB, fato raro em todos os países onde o programa é realizado. A Globo não divulgou a audiência e ainda tem contrato para realizar pelo menos mais duas edições do BBB. Na entrevista que concedeu logo após o programa, Mara disse que ainda não sabe o que vai fazer com o dinheiro - R$ 1 milhão -, o dobro do prêmio de edições anteriores. Ao anunciar a vencedora, Bial declarou: "Mara é guerreira, veio de origem humilde e construiu sua dignidade com muito trabalho e muita garra. A gente observou que o público quis fazer Justiça e o bem." A segunda colocada recebeu R$ 50 mil. Matéria corrigida em 29/03, às 11h25