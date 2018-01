Bafta premia Martin Scorsese O cineasta norte-americano Martin Scorsese receberá, no dia 12 de fevereiro, um prêmio honorário durante a entrega do Bafta, considerado o Oscar do cinema britânico. Segundo informou a Academia Britânica, o diretor de Taxi Driver receberá a mesma honraria que já foi concedida a nomes como Charles Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg e a atriz Judi Dench, que foi a ganhadora no ano passado do prêmio Academy Fellowship. O diretor do Bafta, Tim Corrie, declarou que que Martin Scorsese é "uma lenda viva e uma verdadeira inspiração". Os demais concorrentes ao Bafta serão anunciados no próximo dia 17. / EFE