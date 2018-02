Bad, segundo a memória de Siedah Garret

Um dos cinco number 1's de Bad é o catártico hino à autossuperação Man in the Mirror. Composta por Siedah Garret e Glen Ballard, a música trouxe ao disco o tom espiritual que Quincy Jones buscava para uma de suas faixas. Em depoimento ao Estado, a cantora e compositora, que também está no dueto de I Can't Stop Loving You, do mesmo disco, falou sobre a canção, Michael e Quincy Jones:

"Eu tinha contrato com Quincy há dois anos, quando ele nos chamou para uma reunião e nos deu os parâmetros para uma nova faixa, a última que ele precisava para completar o disco. Eu liguei para o Glen (Ballard, também famoso por produzir o disco Jagged Little Pill, de Alanis Morissette), e fomos compor em sua casa. Alguns anos antes, eu estava em uma sessão com outro parceiro, o telefone tocou e eu ouvi ele dizer 'o homem'. 'Que homem?', pensei eu. O homem no espelho, respondi e registrei no meu livrinho. Não sei por que, lembrei disso quando estava compondo com Glen. De repente ele tocou a introdução de Man in the Mirror ao piano e a frase pulou da página. Comecei a rabiscar as letras freneticamente e, em 10, 15 minutos, tínhamos o verso e o refrão da música. Assim que fizemos a demo, sabíamos que havíamos composto uma canção realmente incrível, mas não havia garantia de que Quincy iria gostar da música, tampouco havia garantia de que Michael gravaria a música. Então, decidi ligar para o Quincy, mas ele me disse para entregá-la no fim da semana. Eu disse 'não, você tem que ouvir isso agora'. Então, ele me deixou ir à sua casa para entregar a demo. Quando cheguei lá, a empregada me recebeu e me levou a uma sala onde Quincy estava reunido com uns 12 tipos engravatados, todos de cargos importantes na gravadora. Entreguei a demo a ele e duas horas depois ele me ligou e disse: 'Siedah, essa é a melhor canção que eu ouvi nos últimos 10 anos'. Fiquei tonta.

"Para mim, ouvir algo assim de Quincy Jones era completamente surreal. De repente, Michael pega o telefone e me diz quanto tinha adorado a minha voz, daquele jeito criança e extremamente bem-educado dele. Fomos para o estúdio e acabei cantando em Man in the Mirror. Foi quando Michael apareceu e me filmou cantando a música.

"Ele disse 'eu quero aprender a fazer como você'. Você acredita? Isto vindo do Rei do Pop. Em um dos dias das gravações, Quincy me mostrou uma outra música, I Can't Stop Loving You, e perguntou se eu queria gravá-la. De repente me encontrei, frente a frente com Michael Jackson em uma cabine de gravação. Até hoje não consigo acreditar que a música chegou ao topo das paradas." / R.N.