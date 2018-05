Bacon, vida de artista

Financiamento. O pintor Francis Bacon (1909-1992) poderia ter sido diretor de cinema. O russo Eisenstein era referência. O desejo foi tolhido pelo modo de financiamento da criação cinematográfica. Desperdiçaria muita energia para levantar as condições materiais exigidas. Ao final da vida, comenta: "Já é preciso lutar tanto com o que se quer fazer, então buscar dinheiro, batalhar por ele..." - deixa a frase em suspenso. Na Irlanda, nada obrigava o pai a ajudar os filhos financeiramente. Jovem, Bacon viaja a Londres, a Berlim e de volta a Londres. Aceita diferentes bicos. Foi decorador. Detesta a pintura que tende à decoração. "Quando se é jovem, tenho a impressão de que sempre se podem encontrar pessoas que se interessam por você e pelo que faz." Nos anos 1920, Bacon conhece um senhor que mora em Chelsea com a mulher e dois filhos. Um dia, ele procura o pintor. Interessa-se por sua pintura. A partir daquela data e por quinze anos, o senhor o ajuda financeiramente, sem nunca falhar. Tem confiança no artista, acompanha seu desenvolvimento. Jamais intervém. Ele é quem doa o tríptico da Crucificação (c. 1944) para a Tate Gallery. O museu londrino o recusa. Tem de insistir para que seja a primeira peça de Bacon a ser aceita. Marchands não sustentam o pintor no início da carreira.

Fotos. No ateliê de Bacon há fotos esparramadas pelo chão, algumas pisoteadas. Têm o valor de documento. Sabe que há artistas entre os fotógrafos, mas não se interessa por eles. Valeu-se das fotos para pintar retratos de amigos. É-lhe mais fácil retratá-los a partir delas. Trabalha sozinho no ateliê e se sente mais livre. Não tem vontade de ver pessoas, mesmo os modelos. "Não pinto para os outros, faço pintura para mim. Por não encontrar mais modelos, passei a pintar-me a mim. Foi por falta de algo melhor, e não porque achava isso em si interessante."

Influência. Bacon descobre a pintura ao visitar uma exposição de Picasso, em Paris. Dizer que Picasso o influencia não é bem o verbo correto. Nem Picasso o julgaria correto. Picasso "era como uma esponja que absorve tudo". "Digamos que Picasso me ajudou a ver..." Não é bem isso também. Interessa ao pintor irlandês a capacidade que tem o espanhol de sempre estar fazendo algo de novo. Bacon é sensível ao visual; reage mais diante duma imagem que ao ouvir sons. "Fui influenciado por tudo o que vi, provavelmente." Em arte o conhecimento não é cumulativo como na ciência.

Gosto artístico. "Todo mundo crê que devo gostar de Hyeronimus Bosch. Não sei se minhas telas lembram as dele, mas posso afirmar que seu trabalho nada me diz." Impressiona-lhe o movimento dos seres e das coisas nos quadros de Géricault. Quando Bacon fala de movimento, não fala de representação da velocidade como nas telas futuristas. Em Géricault o movimento se encaixa no corpo. Não gosta da Guernica. Entre 1926 e 1932 Picasso faz suas melhores coisas. Pinta uma série de quadros provocados pelo encontro com Marie-Thérèse Walter. Entre os últimos trabalhos feitos por ele, gosta de La Pisseuse (A Mulher Mijona, 1965). Um dos mais belos Cristos na cruz é o de Cimabue. Ele se deteriorou durante as enchentes em Florença. Pôde ver o esqueleto do que restou. Era notável. Não gosto de obras célebres como a Mona Lisa. "São telas entediantes de onde nada se tira. Tenho dificuldade em compreender a paródia que Duchamp fez dela." Ao falar de Turner, diz que não gosta de paisagens. Pintados no fim da vida, os autorretratos de Rembrandt são soberbos. A pintura abstrata lhe parece uma solução de facilidade. Em si a matéria pictural é abstrata, mas a pintura não é só isso, é resultado do conflito entre o material e o assunto. Há uma tensão.

Contemporâneos. Atualmente há muitos pintores interessantes, mas, depois de décadas de grandes pintores, talvez seja normal achar que lhes falta um pouco de força, um pouco de originalidade. "Pode ser também que o estado atual de minha saúde impeça que veja os pintores que estejam renovando a pintura, talvez."

Autocrítica e equívoco. Bacon não crê que a crítica possa ter função didática. A única crítica válida é a que o artista exerce sobre o próprio trabalho, quando está pintando. Naquilo que já está presente na tela ele busca o caminho por onde passar, a fim de chegar à melhor imagem final. "Muitas vezes, ao retomar um trabalho, ao dar-lhe continuidade, destruí um quadro que nas primeiras pinceladas era melhor que aquele a que cheguei ao final."

Cenário. Peter Brook me pediu para desenhar o cenário da peça O Balcão, de Jean Genet. Tentei. Logo descobri que o teatro é totalmente diferente da pintura. Quando assisto à peça de teatro ou ao balé, não vejo o décor. Ele nada acrescenta ao que estou vendo.

Leitura. Leio sempre a mesma coisa. Sempre tive má memória e as coisas pioram com a idade. Releio muito. Releio Ésquilo todo o tempo, infelizmente em tradução. Tudo é dito de maneira mais concisa e mais precisa com a poesia. Por isso prefiro lê-la. Samuel Beckett quis simplificar algo de muito complicado. A ideia é boa. No entanto, pergunto-me se nele o cerebral não suplanta o resto, se suas ideias sobre a própria arte não acabam por matar a criação. Há algo de muito sistemático e ao mesmo tempo de muito inteligente no trabalho dele, que me incomoda. A crítica insiste na comparação entre o pintor e o escritor. Diz Bacon que não enxerga relação entre o que o Beckett faz e o que ele quis fazer. Não gosta da pintura surrealista. Os escritores daquela escola são melhores. Bacon teve uma tela recusada na exposição surrealista de 1936.

Fonte. Entre outubro de 1991 e abril de 1992, Francis Bacon concede entrevistas a Michel Archimbaud (Gallimard, 1996). O artista morre logo depois, no dia 28 de abril.