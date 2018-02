Back2black traz Prince e Macy Gray Estão confirmadas como atrações musicais do festival Back2Black, que ocorrerá em agosto no Rio e em São Paulo, apresentações de Prince, Macy Gray, Chaka Khan e Aloe Blacc. O Back2Black é um festival voltado à valorização da cultura negra. O evento vai ocorrer entre os dias 26 e 28 de agosto na Estação Leopoldina, no Rio, e no dia 30, terá duas atrações no Bourbon Street, em São Paulo. O show de Prince está marcado para o dia 27 de agosto, no palco Oi Estação. A programação ainda inclui eventos diversos, como palestra com o escritor angolano José Eduardo Agualusa. Mais informações no blog www.back2black.com.br.