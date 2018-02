Back editou suplemento cultural

O lançamento da edição fac-similar do periódico Letras e/& Artes, editado por Back entre os anos 1959 e 1961, é testemunho dessa familiaridade. O suplemento era publicado aos domingos pelo jornal Diário do Paraná, órgão que fazia parte do grupo Diários Associados. A edição consta de 84 páginas, no tamanho do jornal da época, 94 cm x 64 cm, grande para os padrões atuais. O fac-símile está fora do comércio, tendo sido enviado a bibliotecas, universidades, colecionadores e bibliófilos.

Pena não ter distribuição mais abrangente, pois é excelente amostra do jornalismo cultural praticado na virada dos anos 1950 e 1960 - e justamente fora do eixo Rio-São Paulo, cidades onde dominavam as duas publicações mais influentes da época, o Suplemento Dominical do Jornal do Brasil e o Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo.

Rápida folheada no suplemento paranaense dá ideia da diversidade de assuntos abordados e da qualidade das análises. O próprio Sylvio, como era de se esperar, ocupa-se da parte de cinema, em textos substanciosos, longos e analíticos, conforme era uso na época. A qualidade também é notável. Ao lado de uma reflexão de Back sobre o documentário, ilustrada por Goeldi, encontra-se a transcrição de um texto de Maurice Merleau-Ponty sobre a "psicologia do ritmo cinematográfico". Pode-se entender o espanto que causou tal tipo de literatura. Houve resistências também. Sylvio conta que os artigos produziam "reações furibundas na micro intelectualidade curitibana da época". Por sorte, havia também a repercussão positiva dos leitores, o que garantiu a sobrevivência do suplemento por dois anos e 85 números, não mais do que isso. Mas valeu: "O Letras e/& Artes está na minha origem de cinéfilo, crítico de cinema e escritor", disse Back ao Estado. / L.Z.O.