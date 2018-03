BABY DO BRASIL VOLTA AOS PALCOS Baby do Brasil comemora seus 60 anos e volta ao palco com o show Baby Sucessos, que ocorre em São Paulo, no HSBC Brasil, dia 3 de fevereiro. A maior novidade da volta de Baby ao cenário musical pop é que dessa vez será dirigida por seu filho, Pedro Baby. Arranjos, banda e repertório foram escolhidos por Pedro, que depois de tocar com nomes como Gal Costa, Marisa Monte e Bebel Gilberto assina a direção do espetáculo da mãe. "Estou fazendo um trabalho com todo meu coração, inclusive já me peguei em alguns momentos emocionado só de pensar no novo show. É uma responsabilidade enorme e que chegou no momento certo", conta o guitarrista.