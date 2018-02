Babuíno solitário encontra amizade em galinha na Lituânia Um solitário babuíno em um zoológico particular na Lituânia adotou uma galinha que ele salvou da morte certa no mês passado e os dois começaram a desenvolver um rápida amizade, informou o diretor do zoológico nesta sexta-feira. A galinha deveria virar comida para outros animais no zoológico, mas escapou e foi protegida por Mitis, um babuíno de seis anos de idade, disse à Reuters Edvardas Legeckas, que dirige o zoológico perto da cidade portuária de Klaipeda, no oeste da Lituânia. Mitis já foi alimentado com carne de frango antes, mas dessa vez ele se apaixonou por sua comida, disse Legeckas. "Ele brinca com a galinha, limpa suas penas, dorme com ela e toma conta como se fosse seu próprio bebê", afirmou o diretor. "Mas eu não sei ao certo quanto tempo esse caso vai durar, porque o babuíno pode perceber finalmente que ela é comida." Os babuínos, com seus distintos focinhos similares aos de cães e poderosas presas, são onívoros, mas geralmente preferem frutas. No mundo selvagem, eles vivem em grupos sociais extremamente organizados. "Obviamente este babuíno precisava de alguém para se comunicar", disse o diretor. (Por Nerijus Adomaitis)