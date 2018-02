'Babilônia' terá duas cidades cenográficas

Se o elenco de Babilônia, próxima novela das 9, quiser se mudar para o Projac, não vai faltar lugar. A Globo recriou as ruas internas do bairro carioca do Leme e a subida para o morro - que dá nome à trama - em duas cidades cenográficas. Em um terreno de 6 mil m², há 17 construções, entre elas, o interior do prédio de Inês, vivida por Adriana Esteves. Foram reproduzidas ainda a delegacia e uma loja de sucos. A parte externa do núcleo da favela foi erguida em outro terreno menor, com 1,5 mil m². Como parte das cenas acontecem na rua, os cenários, que costumam ser 20% menores, terão as mesmas proporções de uma construção real.

o SBT e a emissora convocou uma entrevista coletiva ontem para evitar boatos. A apresentadora disse que desde o ano passado estava com a ideia e comunicou à direção na segunda-feira.

O De Frente com Gabi fica no ar até 22 de fevereiro. Aos domingos, será substituído pelo Conexão Repórter e, às quartas, o Programa do Ratinho termina mais tarde e o The Noite começa mais cedo para tapar o buraco.

A apresentadora escreverá dois livros, um deles com histórias na mesma linha das que deram origem à série Eu Que Amo Tanto, do Fantástico. Bruno Barreto fará uma série para o GNT com os novos contos. Desta vez, haverá casos com gays, travestis e até conhecidos de Marília. A loira, aliás, vai manter seu programa de entrevistas na TV paga.

Para contemplar os surdos, a produtora Giros roda o Visita Guiada. A cada episódio, um deficiente auditivo percorre um museu brasileiro e dá suas impressões. A ideia é mostrar como essa parcela da população se relaciona com a arte. O canal em que a atração será veiculada permanece em sigilo.

A medição de audiência da TV pelo instituto alemão GfK no Brasil segue em fase de testes. A previsão é que, em abril, os números de Rio e São Paulo comecem a ser divulgados. A empresa será a grande concorrente do Ibope.

O acordo com o novo instituto inclui apenas Band, Record, RedeTV! e SBT. A Globo, por enquanto, só receberá dados do Ibope.

O Quintal da Cultura exibirá os desenhos Pocoyo, Charlie & Lolla e Barney a partir de segunda-feira.

Médico na ficção, Paulo Leal, o Doutor Fernando de Chiquititas, prepara-se para dirigir um curta sobre os portadores do vírus HIV que ele mesmo roteirizou.

De volta aos anos 80