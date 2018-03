'Babilônia' tem sexo demais e amor de menos aponta pesquisa Por causa da audiência muito aquém do esperado, Babilônia teve suas rodadas de grupos de discussão antecipadas. O método de pesquisa é realizado há anos pela Globo em suas novelas e normalmente ocorre lá pelo capítulo 30. No caso de Babilônia, que entrou no ar há menos de um mês, os grupos de discussão ocorreram esta semana, em São Paulo. Para os participantes, o folhetim de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga tem sexo demais e amor de menos. Ainda de acordo com eles, os personagens mais queridos são Regina (Camila Pitanga), Vinícius (Thiago Fragoso) e Teresa (Fernanda Montenegro) porque "são éticos". E, como nem tudo é o que parece ser em campanhas encabeçadas por este ou aquele segmento nas redes sociais, não foi detectada rejeição ao casal de lésbicas protagonizado por Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg e combatido por líderes evangélicos que tentaram promover um boicote à novela.