'Babilônia' não está disposta a ceder a pressão

A MTV Brasil conseguiu a vice-liderança no ranking de TV paga da plateia entre 18 e 24 anos, no 7.º episódio de Are You the One? Br, domingo passado. Ficou apenas atrás da GloboNews, que cobria então as manifestações de rua da ocasião.

Em tempo: o Are You The One? Br, no ar às 19h30, está na reta final: faltam três episódios para que a audiência saiba se os participantes levam o prêmio de meio milhão de reais.

A estratégia de relacionar programas de acordo com o tema, em determinado horário, tem funcionado no Discovery. Assim nasce uma nova faixa temática, Domingos Extremos. Estreia em 26 de abril, com a série Perdido na Amazônia, do ex-tenista e herpetologista espanhol Frank Cuesta.

O segundo título a estrear no Domingos Extremos, do Discovery, será Missão Extrema, com Karina Oliani, uma coprodução com a BossaNovaFilms. São seis episódios de uma hora cada um, com a brasileira mais jovem a conquistar o topo do Everest.

A trajetória de ícones da música romântica brasileira é o foco de História das Canções, série em cinco episódios de 52 minutos cada um. Autor de hits como Me Dê Motivo, Um Dia de Domingo e até Lua de Cristal, Michael Sullivan inaugura o programa, dia 28, às 19 h. A direção é de Jodele Larcher.

As produtoras Zola, Moonshot e Floresta foram premiadas no primeiro Programa de Reconhecimento de Fornecedores da Globosat, no quesito "Produção de Programas". No item "Produção de Eventos", a contemplada foi a EPTV.

O Caçador, série com Cauã Reymond, inaugura hoje um espaço dedicado a séries faladas em português na SIC, canal de Portugal que é parceiro da Globo há décadas. A SIC também já comprou Amores Roubados e Dupla Identidade.