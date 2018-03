'Babilônia' ensaia reação com acelerada

todas as alterações e antecipações nos rumos de Babilônia estão sendo conduzidas pelos autores da trama, Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. Em tom de fofoca de bastidores, houve quem atribuísse a missão de virar a trama a Silvio de Abreu, autor que agora comanda o núcleo de telenovelas da Globo. Isso nunca foi cogitado pela direção da emissora.

Troca de canal. Ticiana Villas Boas surpreendeu a direção da Bandeirantes ao anunciar, anteontem, que deixaria a emissora. Sua volta da licença-maternidade para a bancada do Jornal da Band era esperada para junho.

Troca de canal 2. O contrato de Ticiana com a Band venceria em maio e sua renovação já estava apalavrada com a Band. Ontem, no entanto, o SBT anunciou sua contratação para comandar lá uma versão local do reality show The Great Bake Off, que se propõe a premiar o melhor confeiteiro amador do Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O site Pop Séries! está tentando arrecadar fundos, por meio de um site de financiamento coletivo, para ir à Comic-Con, em San Diego, a fim de fazer a cobertura in loco da grande feira de séries e cultura pop. O link é www.catarse.me.

O ex-campeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas será um dos comentaristas do canal Combate na transmissão da luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, tido como o maior evento de boxe da década. A luta estará acessível a assinantes do canal e será vendida também à la carte, em pay-per-view. Sábado, às 22h.

O SBT celebra o fato de o programa Hoje em Dia ter perdido 95% dos confrontos que disputou com os desenhos do SBT desde que estreou novo trio de apresentadores, em 12 de janeiro. O matinal da Record ficou atrás do Bom Dia e Cia. em 72 das 76 edições exibidas até a última segunda-feira.

Cinquentenário. Reginaldo Faria tem de Globo a mesma idade do canal: ele esteve na primeira novela da casa, Ilusões Perdidas (1965), ao lado de Leila Diniz. "Eu contracenava com ela babando por aquela beleza toda", disse à série Grandes Atores, do Viva. No ar dia 6, às 23h.