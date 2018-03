Babel Um olhar experiente sobre a Líbia

BIOGRAFIA

A vida de Putin como um thriller

The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin é o título da biografia do premiê russo cujos direitos de publicação no Brasil acabam de ser adquiridos pela Nova Fronteira. Escrito pela jornalista russa Masha Gessen, o livro resulta de um extenso trabalho de pesquisa que busca comprovar o envolvimento de Putin em processos de homicídio e favorecimento político que já o comprometiam, num ritmo que pretende se aproximar de um thriller. Gessen é editora da revista Snob e autora, entre outras obras, de Perfect Rigor - na qual narrou a trajetória do matemático russo Grigori Perelman. A edição brasileira de The Man Without a Face será lançada junto às eleições presidenciais russas, marcadas para março de 2012 - nas quais Putin almeja trocar de posto.

POESIA

Em torno do universo guarani

Entre os lançamentos de fim de ano da Cosac Naify estará Roça Barroca, da poeta e tradutora Josely Vianna Baptista, que reúne num só volume o mito poético da criação do mundo dos Mbyá-guarani, integrantes do grupo Tupi, e poemas da autora - inspirados no seu contato com a cultura ameríndia. O livro terá prefácio assinado pelo paraguaio Augusto Roa Bastos, um texto da autora sobre a mitologia guarani e generosas notas às traduções (os poemas indígenas serão bilíngues, português-guarani). Para sua realização, a obra contou com o apoio do Programa Petrobras Cultural. TRADUÇÃO

As Mil e Uma Noites, volume 4

A Globo Livros está preparando para o primeiro semestre do próximo ano o lançamento do quarto volume da coleção do Livro das Mil e Uma Noites - uma das realizações mais bem recebidas da editora nos últimos anos. Traduzido integral e diretamente do árabe por Mamede Mustafa Jarouche - professor de literatura arábica da Universidade de São Paulo -, o novo tomo, do ramo egípcio, encerra o trabalho de pesquisa dos manuscritos. Com as traduções dos dois primeiros livros, Jarouche conquistou o Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), o Paulo Rónai (da Fundação Biblioteca Nacional) e Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro.

ESTREIA

Aposta no ceticismo

O mercado brasileiro tem uma nova editora: é a JSN, de João Noro (cofundador da revista Caros Amigos). Ela chega com uma proposta inédita: irá voltar sua atuação para autores ligados à sociedade cética norte-americana (www.skeptic.com). Começa com dois títulos de Michael Shermer. O primeiro, já seguindo para as livrarias, é Por que as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas. A obra, de 1997, que sai em edição atualizada, procura mostrar a falta de comprovação científica para temas como paranormalidade e ufologia A apresentação é de Stephen Jay Gould. O segundo título será lançado na segunda quinzena de novembro: Ensine Ciências Para Seu Filho.