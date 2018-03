Babel Steve Jobs e a história do Vale do Silício

FRANKFURT

Revista para estrangeiros

Galeno Amorim, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, vai anunciar na quinta-feira, durante a Feira de Frankfurt, uma série de medidas que buscam consolidar a presença brasileira no mercado editorial internacional. Entre elas, o lançamento de uma revista trimestral publicada em inglês e espanhol, para divulgar autores nacionais. "Haverá ainda edições especiais em outras línguas, como chinês, francês e italiano", afirma Amorim. Escritores brasileiros também terão oportunidade de passar temporadas em universidades no exterior. E o comitê que vai organizar a presença brasileira em 2013, ano em que o País será homenageado em Frankfurt, será oficializado por um decreto da presidente Dilma Rousseff.

NEGÓCIOS

Livros sob encomenda

A Singular Digital, das Empresas Ediouro Publicações, está desenvolvendo um programa de parceria com 35 empresas de pequeno porte para a comercialização de títulos literários. Por meio do acordo, a Singular vai colocar no mercado 5 mil livros. Até o fim do ano, a meta é estender a parceria para 100 editoras, que terão como garantia um custo menor, já que a empresa utiliza o modelo de 'print on demand', em que só é impresso o livro com demanda assegurada de mercado. "É também mais interessante para o público, que nunca tem um título esgotado", explica Carlos Carrenho, diretor executivo da Singular Digital.

ROMANCE

Morte no Everest

Entre as apostas da Bertrand Brasil para o final do ano está As Trilhas da Glória, de Jeffrey Archer, que conta, de forma romanceada, a vida do alpinista britânico George Herbert Leigh Mallory. Em 1924, ele tentou alcançar o topo do Everest, ao lado de Andrew "Sandy" Irvine - ambos jamais voltaram da aventura. Em 1999, o corpo de Mallory foi localizado na face norte do monte, congelado, a 8 mil metros de altura.

*

O livro traz de volta à tona uma polêmica: a dupla, ou pelo menos Mallory - à época, bastante experiente, ao contrário de Irvine -, teria chegado ao cume? Consta que o alpinista havia prometido deixar a foto de sua mulher Ruth, personagem de peso na obra de Archer, no alto do Everest - e ela não estava entre os pertences encontrados junto de seu corpo. Oficialmente, Edmund Hillary, da Nova Zelândia, foi o primeiro a vencer o monte: chegou ao topo em 1953.

"Alain Robbe-Grillet via Barthes como um romancista. Quanto a mim, eu lhe falava como a um poeta. Ia vê-lo naquele escritório estranho e como suspenso que ele ocupava no alto de um apartamento, do lado do Jardim do Luxemburgo. Ele aceitava gentilmente que eu o atraísse para fora de seus sistemas.

*

'A poesia de que você fala, disse-me um dia, não é mais que o prazer de escrever, que é por sua vez a prova do prazer de ler. Eu estou certo de que é na direção desse prazer que é preciso ir mas a condição de intelectual, de professor e de ensaísta nos afasta dele incessantemente. O prazer do texto se conquista lentamente, às vezes, duramente. Se um dia você escrever um estudo sobre os intelectuais, terá que levar em conta essas aventuras do desejo.'

O trabalho de Leda Tenório da Motta corresponde misteriosamente a esse voto formulado por Roland Barthes, numa tarde do mês de novembro de 1971."

Gilles Lapouge,

correspondente do Estado em Paris, na orelha do livro O Crítico Se Ele Ainda Existe, biografia de Roland Barthes (foto), escrita por Leda Tenório, que chega às livrarias em novembro, com o selo da Iluminuras