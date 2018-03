Babel - Seis escritores escolhidos para uma temporada em Paris PRÊMIO Criado em 1995 e dedicado a reconhecer e incentivar a produção de artistas brasileiros, o Prêmio Icatu de Artes já levou fotógrafos, artistas plásticos, músicos, bailarinos e curadores para temporadas em Paris. Este ano, pela primeira vez, a empresa vai premiar escritores. Um conselho indicou alguns nomes, suas obras foram lidas e saiu agora o veredicto. Os felizardos, que passarão entre três e nove meses em Paris, flanando pela cidade, vivendo num ateliê na Cité des Arts, no bairro de Marais, com uma bolsa mensal e nenhuma obrigação final para com o patrocinador são: Julián Fuks, Adriana Lunardi, Marília Garcia, Pedro Lago e Luís Maffei. Vinicius Jatobá, um dos escolhidos da Granta Melhores Jovens Autores Brasileiros e que só publicará seu primeiro livro, Apenas o Vento, em 2014, completa a lista. Vale comentar que não houve nenhum processo classificatório e o período da estadia foi decidido em comum acordo entre comissão e contemplados. Julián Fuks, também na Granta e autor de Procura do Romance, entre outros, vai primeiro: em setembro. Jatobá só vai em 2015. O ciclo de viagens deve durar quatro anos.