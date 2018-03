Babel Livraria da Vila vai a outras cidades EXPANSÃO

Depois de 26 anos enraizada em São Paulo - com idas esporádicas a Paraty, a Livraria da Vila finalmente aceitou o desafio de abrir uma loja fora da capital. "Não temos bagagem, experiência e domínio da logística para ir para longe. Pensamos então em cidades do Estado próximas a São Paulo ou capitais com uma distância controlada", conta o proprietário Samuel Seibel. Mas não foi preciso pensar muito; o convite do Shopping Pátio Batel caiu como uma luva. Com previsão de inauguração para março de 2013, o empreendimento está sendo construído em uma das áreas mais nobres de Curitiba e o projeto da livraria, que será âncora, deve seguir os padrões da recém-inaugurada unidade do Shopping Higienópolis. O tamanho é quase o mesmo: pouco mais de 800 m², com espaço para café e auditório. "Esse shopping tem uma proposta diferenciada, mas porque não está isolado acho que ele vai atender ao público de uma forma democrática", explica. A cidade é reduto do Grupo Livrarias Curitiba, que tem 8 lojas lá - são 20 no total. Sua hegemonia, no entanto, começou a ser ameaçada em dezembro de 2011 com a abertura da primeira loja da Cultura na capital paranaense - Cultura e Vila, aliás, estarão distantes apenas 2 quilômetros. Mas esse não é o primeiro destino "doméstico" da Vila. Em setembro, ela chega ao Galleria Shopping, em Campinas. Antes disso, já estará no Shopping JK. Em 2013, a rede de Samuel Seibel terá 9 lojas.

A presença da Vila na 10.ª Festa Literária Internacional de Paraty, de 4 a 8 de julho, também foi confirmada pelo proprietário. Há 9 anos, ela é a livraria oficial do evento. No ano passado, a mudança de local preocupou Seibel, mas as contas ficaram elas por elas no final. Nesta edição, a livraria continua no mesmo local de 2011, perto da Tenda dos Autores, mas os clientes podem esperar mudanças no projeto arquitetônico.

INTERNACIONAL

Boa vizinhança

Um grupo de jornalistas colombianos está de viagem marcada para o Brasil para conhecer escritores e editores. A iniciativa faz parte dos preparativos para a Feira do Livro de Bogotá, marcada para o período de 18 de abril a 1.º de maio, e que nesta edição homenageará o Brasil. De 17 a 24 de março eles visitam São Paulo e o Rio, e entre os lugares que a Câmara Brasileira do Livro já colocou no roteiro estão a tradicional Mercearia São Pedro, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol - este último, um pedido especial dos visitantes.

SEBO

Best-seller atemporal

Enquanto as listas de mais vendidos das maiores livrarias têm sido lideradas por obras de apelo comercial ou escritas por autores celebridades, na do portal Livronauta, inaugurado há um ano e que reúne 5 mil sebos, a realidade é outra. O campeão de vendas no ano de estreia foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos (478 exemplares). Em seguida aparecem Viagens na Minha Terra, de Almeida Garret (393), e O Cortiço, de Aluísio Azevedo (257). No total, foram vendidos 40 mil livros em um ano e o negócio vai bem - no mês passado, foi registrada a venda de 12.500 exemplares.

FICÇÃO

Sucesso à vista

Dos dez livros de ficção mais vendidos em 2011, segundo o site Publishnews, quatro eram do americano Nicholas Sparks. A boa performance comercial e seu ótimo trânsito em Hollywood fizeram com que editoras brasileiras disputassem o direito de publicar seus próximos títulos em leilão milionário e concorrido. A Arqueiro, da Sextante, que levou a melhor, já colocou O Melhor de Mim para pré-venda. A Novo Conceito, que apesar de ter perdido a disputa ainda tem alguns títulos por publicar, lança O Porto, em junho, e A Escolha, em agosto. Resumindo, a lista de 2012 não deve ter novidades.

BIOGRAFIA

Escritores na infância

Ana Maria Machado é craque em contar histórias para crianças e já publicou mais de uma centena de livros. Mas uma história que seus pequenos leitores não conhecem é a da sua infância. Aos 70 anos e à frente da Academia Brasileira de Letras - ela é a segunda mulher a se tornar presidente -, a imortal recua no tempo para relembrar sua trajetória e os momentos que já apontavam para uma carreira artística em A Infância de Ana Maria Machado, que a Callis lança este ano. Entre outros escritores, já abriram seus baús para a coleção Tatiana Belinky, Ruth Rocha, Ziraldo e Mauricio de Sousa.

MARKETING

Auster primeiro em e-book

Aos fãs de Paul Auster que quiserem ler em primeira mão a edição brasileira de seu último romance Sunset Park, a Companhia das Letras colocou uma condição: a leitura deverá ser feita em tela. Isso porque a versão digital estará à venda três semanas antes do livro físico, já em abril. Esta é a primeira vez que a editora faz uma experiência do gênero. Os principais lançamentos têm saído simultaneamente nas duas versões, e o esforço em disponibilizar, eletronicamente, os livros de catálogo segue com a missão de ter 800 e-books até dezembro.

MERCADO

Inaugurando o catálogo

No balanço dos 20 anos completados agora, a Nova Alexandria arrumou a casa e criou um selo infantil, o Volta e Meia, que publicará, em 2012, 6 títulos de autores brasileiros - um deles, Roupa Nova do Rei ou O Encontro de João Grilo com Pedro Malazarte - Em Cordel, foi escrito pelo editor Marco Haurélio, na empresa há cinco anos e hoje responsável pelo novo catálogo. Antes, livros infantis saiam pelo selo Nova Alexandria.

FILME

Como se fosse a primeira vez

Recém-lançado pela Record, Antes de Dormir, livro de S.J. Watson em que uma mulher acorda todos os dias sem saber quem é e onde está, e tem a ajuda do marido e de um diário para ordenar as lembranças, vai virar filme. A produção é de Ridley Scott e Nicole Kidman está confirmada no elenco. Qualquer semelhança com o longa protagonizado por Drew Barrymore e Adam Sandler é mera coincidência.