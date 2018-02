Enquanto leitores, críticos e escritores estão com o olhar voltado para a Festa Literária Internacional de Paraty, que deve receber, até amanhã, cerca de 20 mil visitantes, a equipe da Feira Pan-Amazônica corre para fechar a programação da sua 16.ª edição, a ser realizada em setembro. Como o país homenageado será Portugal, a organização já convidou José Luis Peixoto, Gonçalo M. Tavares e Lídia Jorge, e eles aceitaram. Ariano Suassuna e Mauricio de Sousa também já confirmaram presença. A feira de Belém se apresenta como a 4.ª maior do Brasil, mas para o mercado editorial ela ocupa uma posição bem melhor, perdendo apenas para as bienais do Rio e de São Paulo. Ela recebe, em média, 400 mil visitantes anualmente e em 2011 gerou negócios da ordem de R$ 13,8 milhões. Parte desses negócios é feita pelo governo de lá durante o evento e ela é um importante centro distribuidor de livro na Região Norte. Outra boa notícia é que São Paulo vai ganhar, em 2013, mais um festival literário. Dona de um auditório para quase 400 pessoas no centro, a Associação dos Advogados de São Paulo é quem lidera a iniciativa. O nome previsto do evento é Pauliceia Literária.

PÓS-FLIP 2

Quem mais cresce

Acabando a Flip, a realidade do mercado. A Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional de Editores apresentam na próxima quarta os dados da Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro feita pela Fipe com informações enviadas por seus associados. O segmento de livros científicos, técnicos e profissionais (CTP) foi o que mais cresceu em faturamento - de R$ 739 milhões em 2010 para R$ 910 milhões (23%) em 2011 - e de exemplares vendidos - de 25.970.826 para 35.847.160, um aumento de quase 40%.

DIGITAL

Um degrau na hierarquia

Quem fala pela Amazon na Bienal do Livro de São Paulo em agosto é o vice-presidente Russ Grandinetti. A ver se diz alguma coisa.

HOMENAGEM

Graciliano garimpado

Só se fala em Drummond, o homenageado da Flip, por esses dias, mas outro escritor também comemora uma data redonda em 2012. Para lembrar os 120 anos de Graciliano Ramos, a Record lança, em setembro, um coletânea de textos inéditos em livro e pouco conhecidos do autor de Vidas Secas. Para o ano que vem está prevista uma exposição.

TRADUÇÃO

FBN quer a casa de Julia Mann

Escola de navegação, restaurante ou centro cultural. Esses são alguns dos destinos sempre cogitados para a casa de Julia Mann, mãe de Thomas Mann. A Fundação Biblioteca Nacional entra na disputa e quer fazer ali o Colégio de Tradutores para abrigar, por um período curto, profissionais que trabalham com a língua portuguesa em outros países.

MERCADO

Contratempos da Leya

Em uma semana, a Leya perdeu dois de seus três editores: Mariana Rolier e Pedro Almeida, o nome por trás de Nicholas Sparks no Brasil. Antes disso, a editora se reuniu com a Barba Negra, sua parceira em HQs, para avaliar o primeiro ano que passaram juntas. Dizia-se que iriam romper, mas elas desmentem. No meio do turbilhão, a Leya tentava contornar o problema do último volume de As Crônicas de Gelo e Fogo, lançado sem um capítulo inteiro.

PROJETO 1

Convite desfeito

A produtora Motirô não conseguiu captar os R$ 672 mil para o projeto Redescobrindo o Brasil, que mandaria escritores para diferentes pontos do País, onde escreveriam um romance. Convidados já foram desconvidados.

PROJETO 2

Convite aceito

Luiz Ruffato já topou: vai fazer um tour pela Alemanha, Suíça e Áustria em novembro para divulgar a edição em alemão de Eles Eram Muito Cavalos. Visitará oito cidades. Depois seguirá para a Feira de Guadalajara.

MEMÓRIA

Última visita ao Brasil

O mexicano Carlos Fuentes esteve aqui cerca de 15 dias antes de morrer, para falar em um evento fechado. Bem de saúde, convidou Paulo Rocco para jantar. O editor estava viajando e perdeu a chance de encontrar, pela última vez, um dos autores mais importantes de seu catálogo.