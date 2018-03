A autobiografia de Rod Stewart

Após 50 anos de carreira, Rod Stewart decidiu que chegou o momento de contar a vida em livro. Sua autobiografia, ainda sem título definido, será lançada em 2012 em todo o mundo. Aqui no Brasil, os direitos acabam de ser adquiridos pela Globo Livros, que fará lançamento simultâneo às edições estrangeiras. O cantor e compositor, vencedor de dois Grammys e famoso por músicas como The First Cut Is the Deepest e Da ya Think I'm Sexy?, disse que pensou muito até resolver registrar sua história: "É uma coisa estranha contar a história da minha vida, mas eu realmente não pretendo esconder nada. Eu tive uma vida e tanto, conheci algumas pessoas extraordinárias e tive algumas experiências incríveis. Esperei todo este tempo, e percebo agora que não posso mais adiar isso".

ESTOQUE

O destino de 2 milhões de livros

Sérgio Machado, do Grupo Record, que havia declarado, em uma reportagem do Sabático sobre produção editorial no País, que tinha pouco tempo para solucionar um problema de estocagem de livros - 2 milhões de exemplares -, disse à coluna que alugará agora outro galpão, de menor área, mas com pé-direito mais alto. Lá, conseguirá acomodar cerca de 1,5 milhão de obras. O restante terá o seguinte destino: os livros mal conservados vão ser destruídos; os demais, vendidos em saldão. O que porventura sobrar da venda, também será destruído.

ENSAIO

A biblioteca de Claudio Magris

Alfabetos - Ensaios de Literatura é o portentoso volume de estudos do italiano Claudio Magris que sairá por aqui em 2012 pela editora da Universidade Federal do Paraná. A tradução do livro - que reúne artigos escritos entre fins da década de 1990 e 2007, a maioria para o jornal Corriere della Sera - ficou a cargo de Maria Célia Martirani, professora daquela instituição. Homero, Shakespeare, Stevenson, Flaubert, Musil, Kafka e Svevo são alguns do autores que figuram nos ensaios de Magris, de quem a Companhia das Letras publicou recentemente Microcosmos, no qual ele se debruça sobre a sua Trieste natal e seus entornos.

TATRO

Nietzsche por Barrault

A editora É Realizações comprou os direitos de publicação da peça Ainsi Parlait Zarathroustra, adaptação de Jean -Louis Barrault do livro de Nietzsche. Ele também adaptou O Processo, de Kafka, ao lado do escritor francês André Gide.

EUROPALIA

Pintores-escritores brasileiros

O poeta, crítico e professor da USP Augusto Massi levará à Europalia um tema pouco explorado. Ele falará no dia 7 de novembro na Universidade Livre de Berlim dentro do ciclo Noções de Cultura Literária. Em sua exposição, Massi tratará da relação dos pintores brasileiros com a escrita. Os artistas-escritores Iberê Camargo, Cícero Dias, Paulo Pasta e Nuno Ramos serão seus temas.

INFANTIL

Glauco Mattoso para menores

Pela primeira vez, o poeta Glauco Mattoso irá se voltar para a literatura infantil. Autor de versos provocativos, que exploram a sexualidade, a violência e a discriminação, Mattoso - já chamado de "o Bocage do século" - lançará, em março de 2012, pelo selo Tordesilhinhas, da Alaúde, uma história sobre bassês, A Predileta do Poeta. A obra terá ilustrações do quadrinista Lourenço Mutarelli. O livro será composto inteiramente em sonetos, gênero que ele passou a cultivar após perder a visão, nos anos 90, atentando "para a força da oralidade da poesia".