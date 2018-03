Design brasileiro

Entre as obras de seu catálogo, Cassiano Elek Machado, da Cosac Naify, ofereceu a agentes estrangeiros, durante a Feira do Livro de Frankfurt, um título que só deve sair no fim do ano no Brasil: A Timeline of Brazilian Graphic Design. Organizado por Chico Homem de Melo e Elaine Ramos, ele mapeia, por meio de 1.750 imagens, a história do design brasileiro desde o final do século 19. "Não se trata de uma obra fácil de vender, pois o assunto já é muito bem explorado em publicações norte-americanas e europeias", comenta Machado. "Mas acredito no impacto que o nosso possa provocar."

CINEMA

Carl Dreyer por ele mesmo

A Editora É Realizações vai colocar no mercado Reflexões do Meu Métier: Sobre Filmes, do cineasta dinamarquês Carl Theodor Dreyer (1889-1968), autor de clássicos como A Paixão de Joana D'Arc (1929) e A Palavra (1955). O livro, que traz análises do diretor dos próprios filmes e testemunhos de seus colaboradores, está sendo traduzido pela brasileira Daisi Nunes, residente em Oslo, na Noruega, amiga e colaboradora do diretor Eugenio Barba (autor de A Vida Secreta do Ator) e de seu Odin Teatret. Fundada naquela capital em 1964 e uma das principais companhias do teatro mundial, a Odin firmou parceria com a Editora É por meio do selo Icarus, vertente do grupo que publica livros de artes cênicas.

ARTE

Paulo Pasta ensaísta

A WMF/Martins Fontes lança, no segundo semestre do próximo ano, um livro de ensaios do pintor paulista Paulo Pasta, A Educação pela Pintura. Reunião de textos publicados em jornais, revistas, livros e catálogos de exposições das quais foi curador, a obra traz um ensaio inédito, Dentro e Fora da Pintura, em que o artista conta a história do próprio trabalho por meio das formas que usa. Além de pintor, Pasta é extraordinário na escrita, tendo produzido ensaios sobre artistas como Matisse (seu texto foi incluído num livro sobre o pintor francês, lançado pela Cosac Naify), Iberê Camargo (de quem foi aluno), Andy Warhol, Francis Bacon, Philip Guston e Luc Tuymans.

FICÇÃO NACIONAL

Novo nome na Alfaguara

Mais um brasileiro chega ao catálogo da Alfaguara. Em novembro a editora publica o romance Habitante Irreal, do gaúcho Paulo Scott, autor, entre outros, do livro de contos Ainda Orangotango (Bertrand) - obra em que se baseou o longa-metragem vencedor do 13.º Festival de Cinema de Milão. Partindo do ano de 1989, um marco do período de redemocratização no Brasil e no exterior, a narrativa gira em torno de um estudante de Direito que passa a questionar sua militância de esquerda. Para terminar o romance, que vinha sendo escrito desde 2005, o autor contou com os recursos da bolsa de criação literária da Petrobras.

LETRAS INGLESAS

Contra o Man Booker Prize

Quando o ganhador do Man Booker Prize deste ano for conhecido, terça feira, o maior prêmio literário inglês dividirá a atenção com uma honraria ainda não conferida. O Literature Prize acaba de ser criado como um anti-Man Booker - embora seu porta-voz negue a intenção de diminuir os autores indicados para o "concorrente". Logo depois de anunciar o novo prêmio, o agente Andrew Kidd explicou ao Sabático que a escolha do vencedor será no 1.º semestre de 2012; ao contrário do Man Booker, que só considera autores da comunidade britânica, o Literature Prize reconhecerá qualquer romance publicado em inglês no Reino Unido. Seu valor não foi determinado, mas Kidd diz que ficará no nível do Booker - £ 50 mil.