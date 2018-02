Olhar acadêmico sobre livro digital

O novo papel do designer na elaboração de livros digitais e os fatores que influenciam a prontidão do leitor potencial na adoção de tecnologia digital são dois dos temas de trabalhos que concorrem a prêmio do 2º Congresso Internacional do Livro Digital, marcado para os próximos dias 26 e 27 em São Paulo. Criado com a intenção de ampliar a discussão acadêmica em torno do assunto, o concurso atraiu apenas dez estudos, dos quais cinco foram selecionados para concorrer aos dois prêmios, de R$ 1.000 e R$ 500, que serão anunciados durante o evento. Outros temas selecionados para a final foram um estudo de como o formato estimula a democratização do acesso à produção científica e duas pesquisas de campo realizadas no mesmo Estado: um diagnóstico de como estudantes da Universidade Federal da Bahia lidam com livros oferecidos gratuitamente na internet e uma investigação de como o e-book se torna instrumento de estudo entre alunos do curso técnico em informática do Instituto Federal de Educação da Bahia.

HISTÓRIA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O descobrimento...

Recém-saído da presidência da Biblioteca Nacional portuguesa, Jorge Couto vem à Bienal do Livro Rio, em setembro, lançar pela Forense obra já clássica em Portugal: A Construção do Brasil, de 1995, que defende a descoberta do País em 1498, com base em texto desaparecido por quase 400 anos.

EXPORTAÇÃO

...e o esquecimento do Brasil

"Até maus autores hispânicos são publicados facilmente em Portugal, enquanto bons brasileiros têm dificuldades", disse à coluna o angolano valter hugo mãe, antes de sua mesa ontem na Flip. A explicação, imagina, está na força histórica da literatura em língua espanhola em Portugal e na expectativa de editores de reproduzir no país o sucesso de obras do vizinho.

*

O autor veio ao Brasil com Alexandre Vasconcelos e Sá, diretor-geral da Alfaguara, que o edita por lá. Sá dedicou parte de seu tempo em Paraty a fazer enquetes com gente do meio editorial, em busca de jovens escritores brasileiros que a editora possa "dar a conhecer aos leitores portugueses".

DIREITOS

...e no mercado de língua inglesa

Um dos estrangeiros convidados da Apex-Brasil a Paraty, o agente literário Jonah Strauss negociou nos últimos dias a venda de títulos nacionais para grandes e pequenas editoras de língua inglesa. Estação Carandiru (Companhia das Letras), de Drauzio Varella, por exemplo, sai pela gigante Simon & Schuster UK.

*

Já Paulo Emilio Sales Gomes e Lygia Fagundes Telles, que foram casados até a morte dele, em 1977, chamaram a atenção da pequena Dalkey Archive, conceituada editora independente norte-americana. A editora vai publicar Três Mulheres de Três PPPs (Cosac Naify), de Paulo Emilio, e As Meninas (Companhia das Letras), de Lygia.

DEDICATÓRIA

Rubem Fonseca não quis ir ao lançamento de seus próprios livros em Paraty, os inéditos José e Axilas e Outras Histórias Indecorosas, mas guardou presente para fãs: na quarta-feira, no Rio, ele assinou 200 cópias, que serão distribuídas a princípio em livrarias do Rio e de São Paulo, ainda não definidas. A Nova Fronteira prepara uma campanha para a internet pós-Flip.

POLÍTICA-1

Blog impresso

O célebre artista dissidente chinês Ai Weiwei, libertado pelo governo de seu país no fim de junho após três meses de prisão, terá os textos que escreveu para seu blog de 2006 a 2009 publicados no Brasil pelo selo Martins da editora Martins Fontes. Sairá com o nome Blog de Ai Weiwei, ainda sem data definida.

POLÍTICA-2

Enfim, o Irã no papel

Já tem data a publicação no Brasil da versão imprensa da HQ Zahra"s Paradise (imagem), veiculada em capítulos na internet desde fevereiro de 2009, em vários idiomas. A história do desaparecimento de Mehdi, jovem ativista iraniano, sai em outubro pela Leya.

MÁGICA

Como funciona a ilusão

Os neurologistas Stephen L. Macknik e Susana Martinez-Conde convenceram ilusionistas a revelarem segredos de suas técnicas para o livro Truques da Mente, que sai em setembro pela Zahar. A partir disso, contam como funciona o cérebro quando você é tapeado ou cai no papo de um vendedor.