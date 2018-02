Um "inédito" encontrado em sebos

Na teoria, é inédito o conto-título da coletânea Axilas (trecho ao lado), de Rubem Fonseca, que será lançado pela Nova Fronteira na Flip, dia 8, com a novela José. A curiosidade é que até ontem o conto podia ser comprado em pelo menos dois sebos paulistanos, o Messias e o Aroeira, dentro de edição de Romance Negro que a Companhia das Letras não chegou a pôr no mercado. O livro foi impresso em 2009, antes de o autor sair da casa, e não foi distribuído, mas cópias vazaram. A princípio, Fonseca não vai ao lançamento em Paraty.

NEGÓCIOS

Depois do digital, o papel

Depois do assédio (por ora) infrutífero da Amazon sobre editoras, chegou a vez das fabricantes de papel. As duas maiores fornecedoras para o mercado editorial preparam ações para a Flip com um mesmo objetivo: ampliar o interesse de editores pelo papel off-white (amarelado). Segundo pesquisas, ele permite leitura mais agradável, embora seja um pouco mais caro que o branco.

*

A Suzano, detentora de ampla maioria desse segmento com a marca Pólen, estará na Flip pela segunda vez, com lounge para "degustação" de livros com os dois papéis. Já a International Paper estreia em ação com a Ediouro, no lançamento dos títulos de Rubem Fonseca e da Coleção Fronteira. Embora a IP lidere a venda do branco, o seu off-white, Chambril Avena, existe só há dois anos. O Pólen tem duas décadas e é usado em todos os livros da Companhia das Letras.

INTERNET

Serrote ininterrupta

Dia 6, quando estiver circulando em Paraty a serrote #8 1/2, entra no ar o site da revista quadrimestral de ensaios do Instituto Moreira Salles. O endereço www.revistaserrote.com.br incluirá parte do conteúdo das edições anteriores, seção visual da designer Mariana Newlands sobre bibliomania (acima, trabalho feito a partir de foto de Otto Lara Resende) e coluna com dicas de leitura de sites e publicações, por Flávio Pinheiro.

DIGITAL

Leituras do futuro

Plínio Martins Filho, presidente da Edusp, defende que o livro impresso tem tecnologia "mais avançada que a dos leitores eletrônicos". Cristiane Costa, professora da UFRJ, avalia que no futuro "as experiências de ler, ouvir e ver não serão mais distintas". Os argumentos integram a antologia sobre possibilidades eletrônicas LivroLivre, que será distribuída na Flip em ePub e impresso, sob licença Creative Commons. É a estreia da Ímã Editorial, casa que pretende investigar formas de publicação digital.

ORIGINAIS

Rock, paz e amor

"Vou ficar na minha, contando histórias, que é o que sei fazer", diz Ignácio de Loyola Brandão. Convidado a debater com Antonio Tabucchi na Flip, acabou que dividirá mesa com outro italiano, Contardo Calligaris, após a desistência do primeiro. Loyola pode falar do livro que acaba de entregar à Global, O Ano em que Fui para Woodstock, cujo relato inclui os dias de "rock, paz e amor" que viveu no festival em 2000, aos 64 anos, em viagem pela Nova Inglaterra.

QUADRINHOS

Joe Sacco em São Paulo

A Companhia das Letras enfim fechou data com Joe Sacco em São Paulo. O cartunista conversa com Ronaldo Bressane na Livraria da Vila Fradique dia 12, ao meio-dia.

APOSTA

Estreia indiscreta

Conhecer a história poderia ter evitado o malfadado congelamento de preços do governo Sarney - um similar na Roma de 285 d.C. já mostrava que a coisa não funcionava. Com casos do gênero para explicar economia, Crash!, de Alexandre Versignassi, virou aposta da Leya. Sai semana que vem com 50 mil cópias, tiragem inicial mais alta da casa até hoje e uma enormidade para um estreante. O patamar será superado em agosto pelo Guia Politicamente Incorreto da América Latina, de Leandro Narloch: 100 mil cópias.

DESPEDIDA

Mudanças na Globo Livros

Após 22 anos de Editora Globo, Sandra Espilotro deixa a casa. O nome que a substituirá na direção editorial da Globo Livros deve ser anunciado depois de amanhã.