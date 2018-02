Babel Folhetins, um formato para a web DIGITAL

EVENTO

O dia do poeta

Muito se falou sobre Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) este ano, com a mudança de sua obra de editora e a homenagem na Flip. Vem mais por aí. Pela segunda vez, o Instituto Moreira Salles promove o Dia D em 31/10, nascimento do poeta. A ideia é que escolas, livrarias, bares e quem mais quiser organizem suas atividades. Entre as programadas pelo IMS estão o lançamento dos Cadernos de Literatura sobre ele e três aulas, no Rio, de Antonio Cicero.

POESIA

Fingindo ser gato

O cartunista Francesco Marciuliano, autor da tira Sally Forth, assume a personalidade de um gato para escrever os divertidos poemas de I Could Pee on This and Other Poems by Cats, previsto pela Rocco para 2013.

ROMANCE

A trilogia de Hilary Mantel

Bring Up the Bodies, segundo livro da trilogia Tudor de Hilary Mantel, será lançado pela Record no início de 2013. Este título e o primeiro, Wolf Hall, vencedor do Man Booker Prize, vão ganhar série da BBC no fim do ano que vem. A expectativa é de que quando o derradeiro volume - The Mirror And The Light - sair, os três virem um filme.

MISTÉRIO

Aposta em novos suecos

A Companhia das Letras vai editar no Brasil a trilogia Victoria Bergman, de Erik Axl Sund, nome adotado pelos suecos Jerker Eriksson, engenheiro de som, e Håkan Axlander Sundquist, produtor de uma banda de eletropunk e bibliotecário de presídio. Os livros ainda são novidade no mercado internacional, e só agora os direitos começam a ser negociados. REVISTA

Psicanálise e cultura

O poeta, crítico literário e diretor do Ministério da Cultura do Uruguai Hugo Achugar, autor de Planetas Sem Boca - Escritos Efêmeros Sobre Arte, Cultura e Literatura (UFMG), é um dos entrevistados na edição de estreia da revista Calibán, uma iniciativa da Federação Psicanalítica da América Latina (Fepal). O lançamento será em outubro, durante o 29.º Congresso Latino-americano, em São Paulo. Quadrimestral, terá edição impressa em português e em espanhol. Uma versão em inglês estará no site da Fepal.

POLÍTICA

Aulas sobre Marx

Especialista em Karl Marx, David Harvey, geógrafo, urbanista e professor da Universidade da Cidade de Nova York, volta ao País em abril de 2013 para uma série de aulas sobre o primeiro volume de O Capital, que sua anfitriã, a Boitempo, se prepara para publicar. Ele aproveita para lançar A Companion to Marx's Capital, pela mesma editora. Em fevereiro, ele fez uma passagem relâmpago pelo Rio e por São Paulo e falou para 5 mil pessoas.

AUTOAJUDA

Comer como crianças francesas

De mudança com o marido francês e os filhos pequenos para a França, a canadense Karen Le Billon teve dois desafios: educar suas crianças para que elas se alimentassem tão bem quanto os novos colegas e convencê-las a manter o hábito quando voltassem ao Canadá. A experiência é contada em French Kids Eat Everything, cujos direitos a Alaúde acaba de comprar. Sem previsão de publicação, trará receitas, como a Baby's Vichyssoise.

A partir de hoje e durante um ano, o jornalista e escritor Ricardo Soares publica 365 - Diário do Anonimato do Mundo no site da revista Pessoa. Será uma história por dia, no formato dos antigos folhetins, gênero popular no século 19 e experimentado por autores daquela e de outras épocas como Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto e Nelson Rodrigues. Cada texto de Soares - que foi cronista do Estado e é autor do romance Cinevertigem (Record) e de alguns títulos infantojuvenis - será situado em um lugar diferente do mundo. A primeira história tem Cabo Branco, bairro de João Pessoa, como cenário, e estão previstas ainda passagens no Itaim-Bibi, em São Paulo, Delta do Mekong, no Vietnã, e Miradouro da Lua, em Angola. Nostalgia, medo, frustração e perplexidade vão perpassar cenas belas e banais do cotidiano de anônimos espalhados pelo globo. A experiência com esse folhetim digital é apenas a primeira da revista Pessoa, que está aberta a sugestões de novos autores e histórias. Criada em 2010, é uma publicação impressa trimestral voltada para a promoção do hábito de leitura e para a difusão da literatura de língua portuguesa. É distribuída gratuitamente para bibliotecas públicas e comunitárias e pode ser lida no www.revistapessoa.com, onde os folhetins serão publicados.