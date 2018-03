Babel Estratégias brasileiras na Europa

*

A literatura nacional também estará representada, a partir de terça, no Europalia, festival belga, que contempla diversos segmentos das artes e este ano celebra o País. Entre os convidados, João Ubaldo Ribeiro, Francisco Foot Hardman e Walnice Nogueira Galvão.

Teatro da Guerra

A Companhia das Letras acaba de comprar os direitos de Why Sophocles Really Matters, de Bryan Doerries, que deve ser lançado nos Estados Unidos em 2013, pela Knopf. Doerries é um diretor de teatro e respeitado tradutor de peças da Grécia Antiga. Desde 2008, como fundador do Theater of War (Teatro da Guerra), ele promove turnês de leituras de tragédias de Sófocles para soldados americanos. Com a experiência de quem já realizou 200 performances para cerca de 50 mil soldados, Doerries relata ao Sabático que pensava conhecer Sófocles na época em que traduzia peças como Ajax e Filoctetes do grego antigo para o inglês. "Mas só quando fui exposto à reação dos combatentes pude compreender a magnitude das tragédias de Sófocles", assegura.

Why Sophocles Really Matters defenderá a tese de que 2.500 anos depois do contexto em que foram criadas, as tragédias gregas nos ajudam a lidar com grande dilemas morais e sociais contemporâneos, como a guerra, a reforma das prisões e a xenofobia no mundo globalizado. Bryan Doerries está à procura de grupos brasileiros que se interessem em aplicar sua metodologia dramática.

Diários até a morte

A Tordesilhas lança neste mês, pela primeira vez em edição comercial no Brasil, os diários, poemas e cartas de Hannah Senesh (1921-1944), jovem judia húngara da classe média intelectualizada de Budapeste, cujo nome passou à história. Com a eclosão da 2ª Guerra Mundial, Hannah alistou-se no Exército britânico e saltou de paraquedas na Iugoslávia, em missão secreta para salvar compatriotas da deportação certa para Auschwitz. Presa pela polícia local, foi torturada, julgada e fuzilada - mantendo os diários até a data de sua morte, em 1944.

Ruffato no 'Leituras Sabáticas'

O escritor Luiz Ruffato (foto abaixo) lê trechos de Eles Eram Muitos Cavalos - Prêmio APCA de Melhor Romance, 2001 - no programa Leituras Sabáticas, parceria deste caderno com a TV Estadão. Veja no seguinte endereço do site: estadão.com.br/e/ruffato

Mineiro de Cataguases, Ruffato, que participa no próximo dia 11, a partir das 20 h, do projeto Cabeça de Escritor, no Sesc Pompeia, lança neste mês, pela Record, Domingos Sem Deus - quinto e último volume da série Inferno Provisório, iniciada em 2005.

A lógica de Hegel

A primeira tradução para o português de uma seleção de textos de Ciência da Lógica, de G. W. Hegel - obra que no próximo ano completa dois séculos -, chega às livrarias no dia 10, com o selo da Barcarolla. A seleção e a tradução dos excertos ficou a cargo de Marco Aurélio Werle, professor do Departamento de Filosofia da USP.

Destinos da democracia

A Idade da Democracia Liberal é como Simon Reid-Henry descreve os 22 anos que separam a queda do Muro de Berlim da Primavera Árabe - e intitula o livro que está escrevendo para a Canongate britânica. Reid-Henry é autor de Fidel & Che, Uma Amizade Revolucionária (Editora Globo, 2010), e divide seu tempo entre a Escola de Geografia da University of London e o Peace Research Institute, em Oslo, de onde falou ao Sabático. "A democracia que saiu vitoriosa contra o comunismo é a mais facilmente adaptada ao capitalismo global. Talvez excessivamente adaptada", analisa ele.

O livro de Reid-Henry tem previsão de lançamento para 2014 - e ele prefere ainda não fazer considerações sobre as consequências da Primavera Árabe. Afirma, porém, que o retorno à desigualdade econômica, a volta dos genocídios e as grandes migrações, além de provocar uma evolução do conceito de democracia, questionam o lugar da liberdade na nova ordem mundial.