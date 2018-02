Babel Clarice aqui e em todos os lugares Chegou a hora de Clarice. Pelo segundo ano, a editora Rocco, o Instituto Moreira Salles e outras instituições, daqui e de outros países, homenageiam Clarice Lispector em seu aniversário de morte (9/12) - este ano, completam-se 35 anos sem a escritora - e de nascimento (10/12). Entre as novidades, bancos com frases dela no Jardim Botânico do Rio. Também na cidade, alunos da OI Kabum - Escola de Arte e Tecnologia vão ler trechos de livros em espaços públicos. Já o IMS lança um site dedicado à autora de A Hora da Estrela, com a relação de toda a sua obra comentada por especialistas, além de cronologia ilustrada, vídeo com aula de José Miguel Wisnik, álbum de retratos narrado por Nádia Gotlib e até um blog para divulgar eventos relacionados à escritora. Mas é chegada a hora, também, de Clarice Lispector ser celebrada nos EUA. A nova edição da Bookforum - importante tabloide literário, com o qual o Sabático tem acordo exclusivo de publicação de textos no País - chega às bancas (foto) com imagem de Clarice na capa e três páginas dedicadas aos quatro livros dela que estão saindo lá por iniciativa de Benjamin Moser, seu biógrafo. Em Portugal, 21 cidades já aderiram ao Projeto Clarice, uma espécie de Hora de Clarice idealizado por Patrícia Lino, no Porto, e que se espalhou pelo país. Em Buenos Aires, a cantora Mimi Kozlowski faz, no dia 6, na livraria portenha Clasica y Moderna, espetáculo com canções cujo fio condutor são as crônicas de Aprendendo a Viver. Este é só o começo da festa.