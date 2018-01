Babel CBL ganha edital de R$ 1 milhão

E-BOOK I

Japão de olho no Brasil

A notícia de que o Brasil vem investindo em livro digital chegou ao Japão. Uma empresa chamada SmartEBook tem procurado editoras brasileiras para oferecer seus serviços de distribuição global de e-books para leitura no telefone celular. A empresa tem sede em Tóquio, escritórios nos Estados Unidos, China, Cingapura e Austrália, um representante que escreve perfeitamente português e, possivelmente, a informação de que há mais celulares do que gente no Brasil e de que os smartphones já chegaram até a classe C.

E-BOOK II

Investimento existe, mas...

O mercado de livro digital está amadurecendo por aqui e algumas escorregadas ainda são justificáveis. Outras, nem tanto. Uma busca simples com a palavra "e-book" no site Reclame Aqui resulta em nada menos do que 2.140 entradas. Há reclamações de toda sorte: e-books que travam no final ou que não são compatíveis com os leitores, cliente que compra um livro e recebe outro, ou, o que seria impensável, e-books que demoram mais para chegar aos leitores digitais do que a versão impressa levaria viajando de São Paulo ao Oiapoque, por exemplo.

E-BOOK III

Vila, a próxima

Depois da Livraria da Travessa, que começou a vender livro digital esta semana, a próxima a incluir o produto em seu portfólio deve ser a Livraria da Vila. O e-commerce nunca foi o forte da rede paulista, que tem seis lojas na capital, se prepara para abrir a sétima este semestre e procura espaço para outras duas. Mesmo assim, Samuel Seibel garante que o trabalho está avançado e que seus clientes podem esperar novidades para o começo do segundo semestre.

INFANTIL

O Nobel e o tatu

Em 1927, o Nobel de Literatura de 1907

Rudyard Kipling passou algumas semanas no Brasil. Antes de ir embora, ganhou um tatu-bola. Uns dizem que ele, encantado com o inusitado presente, agradeceu e deixou o bicho aqui. Outros, que ele exibia o souvenir brasileiro pelas ruas de Londres. Esse não seria, porém, seu primeiro contato com a espécie, que virou protagonista de um dos contos de Just Stories (1902). A Origem do Tatu será editado este ano pela Musa, que dele já lançou O Elefante Infante. Laura Cardoso cuida das ilustrações e Adriano Messias traduz o conto. A edição será trilíngue - português, inglês, francês - e deve vir acompanhada de uma tatuagem falsa.

FUTEBOL

Chute certeiro

São Marcos de Palestra Itália, obra de Celso de Campos Jr. sobre o goleiro recém-aposentado, ainda não teve um lançamento, mas os números já impressionam. A primeira tiragem (3 mil livros) esgotou em duas semanas. Outros 15 mil acabam de ser vendidos pela Realejo a duas grandes distribuidoras.

LIVRARIA

Fica o filme, mudam os leitores

Janeiro costuma ser fraco tanto para venda de livros quanto para estreia de (bons) filmes. No Espaço Unibanco da Augusta, dois longas em cartaz desde setembro e outubro - Um Conto Chinês e A Pele Que Habito - ainda ocupam as salas principais. Isso está levando um público diferente ao local e afastando temporariamente os habitués. A mudança foi sentida pela Livraria do Espaço, que já registra vendas 50% maiores do que as de janeiro passado.

LEITURA

Pega aqui, deixa ali

São Paulo está experimentando um novo projeto de bookcrossing. Lançado em 22/12, o De Mão Em Mão tem dois pontos para a retirada dos livros: os terminais de ônibus Mercado e Lapa. A ideia é que a obra circule, podendo voltar ou não para esses locais. Por enquanto, apenas uma coletânea de contos de Machado de Assis feita especialmente para a iniciativa (200 mil exemplares) integra o projeto da Secretaria de Cultura do município e da Editora da Unesp, com apoio da SPTrans. Em média, são dados 300 livros por dia. Dos 8 mil já distribuídos, 90 foram devolvidos.

MARIA FERNANDA RODRIGUES

