Babel Brasileiros debatem intolerância racial em Israel Em fevereiro, um grupo de 12 historiadores brasileiros segue para Israel para uma semana de debates com pesquisadores de lá acerca das consequências do antissemitismo, da intolerância racial e da xenofobia. O convite foi feito pela Associação Aliança Cultural Brasil Israel e a viagem é o primeiro desdobramento do decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff em janeiro, que prevê acordos culturais entre os dois países. Um dos pedidos do governo israelense é que o Brasil inclua o tema do Holocausto nos currículos escolares e que os livros didáticos distribuídos para o Ensino Fundamental tratem do antissemitismo e de outras formas de racismo. Entre os pesquisadores selecionados, dois jornalistas recém-integrados ao grupo de investigadores do passado recente do País: Lucius de Mello, autor de Travessia da Terra Vermelha (Novo Século), romance inspirado nos judeus europeus que precisaram virar agricultores para serem aceitos no Brasil durante a 2.ª Guerra Mundial, e Roberto Lopes, que escreveu Anjos e Safados no Holocausto (Lafonte) e Diplomatas e Espiões (Discovery), sobre a influência nazista no Ministério das Relações Exteriores.