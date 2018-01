Editora Unesp debate direito autoral em maio

Polêmica, a questão do direito autoral será amplamente debatida em encontro que a editora Unesp promove nos dias 27 e 28 de maio, em São Paulo. Questionamentos como o que aconteceria com o mercado editorial com o fim do direito do autor ou como o crescimento da autopublicação pode afetar o setor estarão em pauta no seminário Direitos Autorais: Tendências e Desafios Contemporâneos. Entre os palestrantes - profissionais de vários segmentos da indústria do livro - estarão Petra Hardt, diretora da editora alemã Suhrkamp, e Eelco Ferwerda, presidente da Associação das Editoras Universitárias da Europa e da Oapen Foundation (Open Access Scholarly Publishing in European Networks). O momento é oportuno. Com a popularização do e-book, aumenta o medo de pirataria. Além disso, editoras acadêmicas estão de olho em iniciativas de universidades americanas e europeias que adotam a política do copyleft - segundo a qual qualquer um que não tenha interesse comercial pode copiar e distribuir obras sem ferir os direitos de seu autor ou editor. Harvard e Columbia já aderem à cessão gratuita do direito autoral para parte da produção acadêmica.

CONGRESSO

Enquanto Eco não responde....

O 4.º Congresso Internacional CBL do Livro Digital (13 e 14 de junho) ainda aguarda a resposta do convite feito a Umberto Eco, mas começa a dar corpo à programação. Javier Celaya, vice-presidente da Associação de Revistas Digitais Espanholas e fundador do Dosdoce, site que discute o uso das novas tecnologias na área cultural, falou esta semana na versão nova-iorquina do TOC, o mais importante seminário de livro digital, e virá a São Paulo. A semioticista Lucia Santaella, o escritor Toni Brandão e o professor Deonísio da Silva também participam.

LEITURA

Novas obras acessíveis

A Fundação Dorina Nowill ampliou de 65 mil para 194 mil o número de livros acessíveis nos últimos dois anos. Eles foram distribuídos para mais de 7 mil instituições que atendem cegos e pessoas com baixa visão. Dado ainda preocupante: apenas 9% das bibliotecas municipais do País têm livros acessíveis.

REEDIÇÃO

De volta a Curitiba

A Arte & Letra quer reeditar toda a obra de Manoel Carlos Karam (1947-2007), catarinense radicado em Curitiba. Começa em maio com Comendo Bolacha Maria no Dia de São Nunca. Para o segundo semestre prevê o lançamento de Pescoço Ladeado por Parafusos. Na sequência, começa a trabalhar com textos inéditos e a ideia é reunir na editora tudo o que já foi publicado por outras casas. Seus últimos livros lançados foram Sujeito Oculto (Barcarolla) e Jornal de Guerra Contra os Taedos (Kafka, esgotado).

*

No fim deste mês, sai a 20.ª edição da revista Arte & Letra: Estória, com contos inéditos de brasileiros e estrangeiros, entre os quais Coetzee, Moacyr Scliar e Vinicius Jatobá.

INÉDITO

Sendak póstumo

Acaba de ser publicado em inglês My Brother’s Book (ilustração acima), obra póstuma de Maurice Sendak (1928-2012) em homenagem ao irmão morto 18 anos atrás. No livro, o autor de Onde Vivem os Monstros (1963) conta a história da separação, espera e reencontro de dois irmãos. O cenário, claro, é o mundo fantástico - tão presente na obra do escritor e ilustrador americano.

*

Nenhuma editora brasileira comprou os direitos dessa obra ainda. Na semana passada, ela foi tema de artigo publicado no New York Times por Stephen Greenblat, especialista em Shakespeare, em que ele analisa as afinidades entre autor e o bardo. Onde Vivem os Monstros está esgotado e a Cosac Naify discute com os herdeiros uma edição mais simples que a original, que foi feita em capa dura.

CONTO

Marina para adultos

Mariana Colasanti volta aos minicontos em Hora de Alimentar Serpentes, que trará esses relatos de poucas linhas intercalados por textos mais longos. Literatura fantástica e realismo também se alternam na obra que a Global publica em abril.

MANUAL

Para uma vida menos atribulada

Jornalista e consultora de imagem e de gestão de crise - com clientes como a presidente Dilma -, Olga Curado lança em março, pela Leya, Viver Sem Crise, com dez dicas para prever e enfrentar adversidades.

ROMANCE

O outro inferno de Dante

Comprado às vésperas da Feira de Frankfurt, O Inferno de Gabriel, de Sylvain Reynard, sai até o fim do mês e marca a estreia da Arqueiro no gênero soft porn. É história do professor Dante que se apaixona por aluna angelical. Serão 25 mil exemplares para começar.

SUCESSÃO

Dança das cadeiras na ABL

Nos corredores do Petit Trianon, sede da Academia Brasileira de Letras, há quem diga que se a eleição para a vaga de Lêdo Ivo fosse hoje, Rosiska Darcy de Oliveira teria mais chance que os concorrentes. Sua campanha já vence no quesito articulações.

EVENTO

Sem substituto

Superorganizada, a Jornada de Passo Fundo, que só será realizada em agosto, já está com a programação quase fechada. A ausência mais sentida no folder que começou a ser distribuído foi de Alcione Araújo, morto em novembro. Ao lado de Ignácio de Loyola Brandão e, mais recentemente de Luciana Savaget, ele era um dos coordenadores dos debates. Não está sendo fácil encontrar alguém que faça, com a mesma graça e perspicácia, sua função. Mas a organizadora Tania Rösing não desiste.

*

A Jornada é o principal projeto de formação de leitores do Brasil. São 5 mil professores e pesquisadores reunidos para debater literatura. Isso, sem contar a criançada.

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/29 semanas)

2.CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/14 semanas)

3.CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/22 semanas)

4.O LADO BOM DA VIDA

Matthew Quick

Intrínseca

(Última 6º/3 semanas)

5.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última -/22 semanas)

6.PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 7º/10 semanas)

7.THE WALKING DEAD - O CAMINHO PARA WOODBURY

Jay Bonansinga e Robert Kirkman

Galera Record

(Última 4º/3 semanas)

8.MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 5º/10 semanas)

9.AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL

Stephen Chbosky

Rocco

(Última 9º/5 semanas)

10.A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 8º/13 semanas)

NÃO FICÇÃO

1.EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 1º/23 semanas)

2.LINCOLN

Doris Kearns Goodwin

Record

(Última -/1 semana)

3.CARCEREIROS

Drauzio Varella

Companhia das Letras

(Última 2º/18 semanas)

4.GIANE - VIDA ARTE E LUTA

Guilherme Fiuza

Primeira Pessoa

(Última 4º/10 semanas)

5.NÃO HÁ DIA FÁCIL - UM LÍDER DA TROPA DE ELITE AMERICANA CONTA COMO MATARAM OSAMA BIN LADEN

Mark Owen e Kevin Maurer

Paralela

(Última 10º/14 semanas)

AUTOAJUDA

1.DESPERTE O MILIONÁRIO QUE HÁ EM VOCÊ

Carlos Wizard Martins

Gente

(Última 2º/31 semanas)

2.A CIÊNCIA DE FICAR RICO

Wallace D. Wattles

Clio Editora

(Última 7º/2 semanas)

3.CASAMENTO BLINDADO

Renato e Cristiane Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 3º/29 semanas)

4.O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 6º/389 semanas)

5.NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 5º/74 semanas)