Editora do Benin vai traduzir livros de brasileiros

Depois de muito publicar autores da África - entre os quis Luandino Vieira e Ondjaki -, agora é a vez da Pallas exportar para lá obras de escritores e pesquisadores brasileiros de temática africana, sua especialidade. Estão previstos para sair em março, no Benin, quatro livros da editora carioca. São eles: Kofi e o Menino do Fogo, de Nei Lopes; Quando a Escrava Esperança Garcia Escreveu Uma Carta e Palmas e Vaias, de Sonia Rosa; e Bruna e a Galinha D’Angola, de Gercilga de Almeida. Quem publica é a Ruisseaux d’Afrique e a ideia é que a versão em francês dos títulos brasileiros seja distribuída por toda a África francófona. Os livros devem ser vendidos também na França. Para o leitor brasileiro, a novidade é o lançamento, no fim do mês, de O Cabelo de Cora, livro delicado de Ana Zarco Câmara e ilustrado por Taline Schubach. Na história, a garota negra ouve de uma colega de classe que seu cabelo é feio, armado e que ela deveria mantê-lo preso com uma fita. Assunto atualíssimo depois que o texto Minha filha tem cabelo muito crespo. A partir de que idade posso alisá-lo?, publicado no blog da Maternidade Santa Joana, causou, com razão, revolta nas redes sociais.

CURSO

Menos sarau, mais estudo

Recentemente esta coluna antecipou dois novos projetos da Casa das Rosas: a criação do Centro de Apoio ao Escritor e a homenagem a Haroldo de Campos nos 10 anos da morte do poeta. Vem mais por aí. A instituição acaba de fechar parceria com a Casa Guilherme de Almeida, a Associação Brasileira de Jornalismo Literário e a Universidade Vicentina para a realização de pós em jornalismo literário, com Edvaldo Pereira Lima. A duração é de um ano e meio, com início em março, e vaga para 25 alunos. As aulas serão na Casa das Rosas e eventualmente na Casa Guilherme de Almeida.

*

Mais uma boa notícia: quem topar fazer a monografia de final de curso sobre Haroldo de Campos e/ou a poesia concreta ou então sobre Guilherme de Almeida e/ou a poesia modernista pode concorrer à bolsa que prevê a isenção da mensalidade. Serão concedidas quatro, no total.

LIVRARIA

Mina desperdiçada

Editoras estão apreensivas com a falta de acerto da rede Laselva, presente nos principais aeroportos. Há quem não receba nenhum tostão desde o primeiro semestre de 2012. Há quem espere o pagamento de R$ 100 mil, R$ 200 mil... A consequência, além do prejuízo para editoras, é que leitores não encontram mais todos os lançamentos nas lojas porque as casas andam segurando alguns pedidos. À coluna, a Laselva respondeu que a "diminuição do fluxo de passageiros, a alteração do perfil socioeconômico, o aumento dos valores das concessões públicas e a crise mundial estão levando a empresa a realizar uma reestruturação para se adequar a nova situação mercadológica."

MERCADO

Nove anos depois...

César González não é mais o diretor editorial do grupo Planeta no Brasil.

CAMPANHA

Livro, primeira necessidade

O projeto Leitura Alimenta, parceria da Livraria da Vila e da distribuidora de cestas básicas Cesta Nobre, anunciado há poucos dias, será lançado oficialmente em 26 de fevereiro na loja da rede de Samuel Seibel do shopping, de luxo, JK Iguatemi. Haverá caixas em todas as filiais da Vila e quem quiser participar basta deixar lá um livro que depois será incluído nas cestas básicas. Só não vale doar livro erótico, religioso, político, didático ou em outra língua.

COLEÇÃO

Caixa (quase) de bolso

A Livraria Saraiva começa a vender no dia 15 quatro boxes feitos a partir de sua coleção Saraiva de Bolso. Do Amor traz Madame Bovary, de Flaubert, A Mão e a Luva, de Machado, e O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Em Sobre o Homem, A Náusea, de Sartre, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, e O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Há ainda as caixas Machado de Assis Fundamental e Jane Austen Fundamental.

PESQUISA

Chick lit e a baixa autoestima

Como o gênero chick lit, ou literatura de mulherzinha, com suas protagonistas superpreocupadas com o peso, afeta a autoestima das leitoras foi tema de trabalho de Melissa J. Kaminski e Robert G. Magee, pesquisadores da universidade Virginia Tech, publicado recentemente no periódico Body Image. Em foco, livros de Emily Giffin e Laura Jensen Walker. Giffin é uma das convidadas da Bienal do Livro do Rio deste ano. Outro sucesso do gênero, Bridget Jones ganhará um terceiro volume, a ser publicado pela Paralela.

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/28 semanas)

2.CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/13 semanas)

3.CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/21 semanas)

4.THE WALKING DEAD - O CAMINHO PARA WOODBURY

Robert Kirkman e Jay Bonansinga

Galera Record

(Última -/2 semanas)

5.MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 4º/9 semanas)

6.O LADO BOM DA VIDA

Matthew Quick

Intrínseca

(Última 9º/2 semanas)

7.PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 6º/9 semanas)

8.A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 8º/12 semanas)

9.AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL

Stephen Chbosky

Rocco

(Última 10º/4 semanas)

10.FINALE - COLEÇÃO HUSH, HUSH - VOL. 4

Becca Fitzpatrick

Intrínseca

(Última 5º/4 semanas)

NÃO FICÇÃO

1.EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 1º/22 semanas)

2.CARCEREIROS

Drauzio Varella

Companhia das Letras

(Última 3º/17 semanas)

3.O LIVRO DA PSICOLOGIA

Vários autores Globo

(Última -/7 semanas)

4.GIANE - VIDA, ARTE E LUTA

Guilherme Fiuza

Primeira Pessoa

(Última 2º/9 semanas)

5.TE CUIDA! - GUIA PARA UMA VIDA SAUDÁVEL

Dr. Cláudio Domênico

Casa da Palavra

(Última -/1 semana)

AUTOAJUDA

1.AS 25 LEIS BÍBLICAS DO SUCESSO

Rubens Teixeira e William Douglas

Sextante

(Última 3º/9 semanas)

2.DESPERTE O MILIONÁRIO QUE HÁ EM VOCÊ

Carlos Wizard Martins

Gente

(Última -/30 semanas)

3.CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e Renato Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 1º/28 semanas)

4.O PODER DO HÁBITO

Charles Duhigg

Objetiva

(Última 2º/16 semanas)

5.NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 5º/73 semanas)