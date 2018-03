Cartas de Orwell nos seus 110 anos

Da infância ao leito de morte, George Orwell (1903-1950; foto) sempre trocou cartas com a família, amigos, escritores. Essa correspondência foi organizada por Peter Davison, um dos grandes especialistas na obra do autor de 1984 e A Revolução dos Bichos, em George Orwell - A Life In Letters. Uma versão deste volume sairá no Brasil em maio pela Companhia das Letras, um mês antes das comemorações pelos 110 anos do escritor. A seleção das cartas e o prefácio ficaram a cargo do jornalista Mario Sergio Conti. A obra, com apresentação de Davison, trará ainda fotos, desenhos que Orwell fazia nas missivas, cronologia e uma breve biografia dos que se corresponderam com ele, entre os quais estão a ex-mulher Eileen Blair, a irmã Avril, o romancista, ensaísta e crítico Mulk Raj Anand e o escritor e editor do Manchester Guardian Ivor Brown. Este ano, iniciou-se no Reino Unido uma movimentação para instituir o Dia Orwell em 21 de janeiro, aniversário de sua morte. Deve pegar.

EXPANSÃO

Curitiba, São Paulo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com forte presença no Paraná e em Santa Catarina, o grupo Livrarias Curitiba abrirá sua segunda filial no Estado - a primeira funciona no Shopping Aricanduva, na capital. A nova loja, a 22.ª da rede, terá 1 mil m² e ficará no Shopping Cidade Sorocaba, que será inaugurado em setembro. Custou R$ 5 milhões.

EVENTO

Descendo a Serra

A 5.ª Tarrafa Literária, a ser realizada entre 22 e 26 de maio no centro histórico de Santos, confirma os primeiros convidados. Participam Juan Pablo Villalobos, Edney Silvestre e Alexandre Soares Silva, que lança, no evento, A Alma da Festa (romance) e A Humanidade É Uma Gorda Dançando no Banquinho (crônicas). Ambos saem pela Realejo, de José Luiz Tahan, o organizador da festa.

DIREITOS 1

Roger Mello na China

Ilustrador e autor de 22 livros, Roger Mello terá quatro títulos publicados na China pela Anhui Children’s Publishing House. São eles: Zubair e Os Labirintos, Meninos do Mangue e João Por Um Fio, da Companhia das Letras, e Cavalhadas de Pirenópolis, da Agir. Quem levou os livros para lá foi Mingzhou Zhang, representante do país na IBBY (International Board Of Books For Young People) - a instituição que organiza o prestigioso Hans Christian Andersen. Roger foi finalista em 2010 e 2012.

*

É um bom momento. Na quinta, ele embarcou para Paris para a abertura de exposição dos originais de Jean Fil a Fil - a tradução de João por Um Fio. Prepara livro novo: Espinho de Arraia. E no ano passado, esteve na comitiva brasileira em Frankfurt e expôs seus desenhos em Munique e em outras cidades.

DIREITOS 2

Contrato renovado

De 1978 para cá, a Summus já editou 19 títulos do psiquiatra J.A. Gaiarsa e contabiliza mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Ela acaba de renovar contrato para a reedição de todos os títulos do autor, morto aos 90 em 2010. Os volumes ganharão roupagem nova e edição digital, que será lançada simultaneamente à versão impressa. Em março sai o primeiro: O Espelho Mágico, publicado originalmente em 1973.

NÃO FICÇÃO

A matemática do sucesso

O matemático inglês Ian Stewart, que já vendeu mais de 100 mil exemplares de seus sete títulos lançados aqui pela Zahar - o mais famoso é Mania de Matemática (40 mil exemplares), terá mais um livro nas livrarias brasileiras. A casa carioca prevê para abril o lançamento de 17 Equações Que Mudaram o Mundo. Nele, o autor explora as conexões entre a matemática e o progresso da humanidade - dos antigos ao advento da energia atômica.

TV ESTADÃO

Leituras Sabáticas com Leones

O escritor goiano André de Leones, colaborador deste caderno, lê trechos de Terra de Casas Vazias, seu quinto livro, no Leituras Sabáticas que vai ao ar hoje em tv.estadao.com.br. Concebido em Israel, o romance, que sai pela Rocco em março, se alterna principalmente entre Jerusalém e Brasília para contar a história de um casal que sofre uma grande perda. É sobre se sentir estrangeiro dentro de si mesmo, mas também sobre tentar se reconstruir junto com o outro.

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA

TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/26 semanas)

2.CINQUENTA TONS

DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/11 semanas)

3.CINQUENTA TONS

MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/19 semanas)

4.MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 4º/7 semanas)

5.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 8º/20 semanas)

6.PROFUNDAMENTE

SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 6º/7 semanas)

7.FINALE - COLEÇÃO

HUSH, HUSH -

VOL. 4

Becca Fitzpatrick

Intrínseca

(Última 7º/2 semanas)

8.A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 5º/10 semanas)

9.THE WALKING

DEAD

Robert Kirkman e

Hay Bonansinga

Galera Record

(Última -/1 semana)

10.AS VANTAGENS

DE SER

INVISÍVEL

Stephen Chbosky

Rocco

(Última -/2 semanas)

NÃO FICCÇÃO

1.EU NÃO CONSIGO

EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 1º/20 semanas)

2.GIANE - VIDA,

ARTE E LUTA

Guilherme Fiuza

Primeira Pessoa

(Última 2º/7 semanas)

3.O LIVRO DA

FILOSOFIA

Vários autores

Globo

(Última -/10 semanas)

4.NÃO HÁ DIA FÁCIL -

UM LÍDER DA TROPA

DE ELITE AMERICANA

CONTA COMO MATARAM OSAMA BIN LADEN

Mark Owen e

Kevin Maurer

Paralela

(Última 5º/11 semanas)

5.CARCEREIROS

Drauzio Varella

Companhia das Letras

AUTOAJUDA

1.CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e

Renato Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 4º/26 semanas)

2.O PODER DO HÁBITO

Charles Duhigg

Objetiva

(Última 5º/14 semanas)

3.NIETZSCHE PARA

ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 3º/71 semana)

4.AS 25 LEIS

BÍBLICAS

DO SUCESSO

Teixeira e

William Douglas

Sextante

(Última 6º/7 semanas)

5.O MONGE E O

EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 2º/386 semanas)