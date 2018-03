Mistério e terror, ontem e hoje

Neste sábado, dia do aniversário de Edgard Allan Poe (1809-1849), a recém-criada DarkSide Books lança O Corvo, e-book com o poema original, as traduções de Machado de Assis e Fernando Pessoa e ainda um texto de Baudelaire sobre Poe. A obra, que pode ser acessada gratuitamente no issuu.com/darksidebooks, traz desenhos, como o que ilustra esta nota, que Édouard Manet fez para a tradução francesa de Mallarmé, publicada em 1875. Este não é o primeiro e-book gratuito da editora carioca voltada para o universo do terror, horror, mistério e fantasia. Em novembro, no aniversário de Bram Stoker, ela lançou o conto O Hóspede de Drácula. O primeiro livro impresso chegou depois, em dezembro. Os Goonies, de James Kahn, é a adaptação literária do clássico filme dos anos 1980. Fundada por Christiano Menezes e Chico Assis, sócios da Retina78, a editora já prepara o próximo lançamento. Em fevereiro, publica O Massacre da Serra Elétrica, com a história da produção do filme, entrevistas e outras curiosidades. Fica pronto para a estreia da versão em 3D do filme. A novata editora ainda não tem site e por ora seu único livro físico só pode ser comprado pela internet. No entanto, em dois meses e meio juntou mais de 20 mil fãs no Facebook - número de deixar a concorrência com inveja.

CINEMA

Nova onda do Mágico de Oz

Uma nova tradução de O Mágico de Oz, por Tiago Novaes Lima, estará nas livrarias em fevereiro, antes da estreia da adaptação cinematográfica de Sam Raimi, Oz - Mágico e Poderoso, prevista para março, e da chegada a São Paulo do musical de Charles Möeller e Claudio Botelho. A edição, da Tordesilhas, trará ilustrações de Ana Raquel.

CRÔNICA

Textos inéditos de Carpinejar

A Bertrand acaba de fechar com Fabrício Carpinejar a publicação de seu próximo livro, Espero Alguém, com crônicas inéditas. A previsão é abril/maio. No fim deste mês, o gaúcho dá aulas em São Paulo sobre amor e sexo no b_arco, em oficina de escrita criativa.

NÃO FICÇÃO

Caminhando e pensando

Dois títulos sobre a importância de uma boa caminhada para arejar as ideias estão na programação da Objetiva e da Martins deste ano. Selvagem, livro de memórias de Cheryl Strayed, sairá pela primeira em abril. É a história de seu solitário percurso de 1.700 km pelos Estados Unidos, feito aos 26 anos após a morte da mãe e o fim de seu casamento.

*

A editora de Evandro Martins Fontes, ele também um andarilho, publicará Caminhar: Uma Revolução, do italiano Adriano Labucci. Trata-se de um ensaio filosófico no qual o autor, que já foi presidente do Consiglio Provinciale di Roma, relaciona o ato de andar ao de pensar e brinca com a ideia de que na vida é melhor caminhar do que correr.

INTERNACIONAL

Depois de Colônia, Leipzig

Carola Saavedra, Luis S. Krausz e Rafael Cardoso, que participam em março da Feira do Livro de Colônia, conforme a última coluna adiantou, integrarão também a comitiva de brasileiros que participará da feira de Leipzig, naquele mesmo mês, e também de outros eventos em Frankfurt e Berlim. Ao lado deles estarão João Almino, candidato à vaga de Lêdo Ivo na ABL, Age de Carvalho, Tatiana Salem Levy, Ronaldo Wrobel, Ronaldo Correia de Brito e Ricardo Domeneck.

EVENTO

Leituras, show, etc.

Idealizado pela Panelinha Books, de Luana Vignon e Rodrigo Sommer, o projeto Soul Kitchen faz sua estreia dia 29, no Bar Teatro Cemitério de Automóveis, tendo como convidados os poetas Sergio Mello, Lubi Prates e Martha Nowill, que aproveita para autografar O Que Ela Quer (Edith). A ideia é misturar leitura de poesia, show e comidinhas criadas para a ocasião por chefs profissionais e amadores. Os encontros vão se repetir na última terça-feira de cada mês e o ingresso é no esquema pague quanto achar que valeu a noite.

GASTRONOMIA

Junk food sem culpa

Em época de politicamente correto e comida saudável, a Melhoramentos lança, em março, uma caixa com dois livros de receitas: Hambúrguer e Sorvetes e Milk-shakes. São os primeiros de uma coleção voltada para cardápios que não contam calorias. Devem sair, ainda, títulos sobre batata frita, donuts e picolés.

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/25 semanas)

2.CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/18 semanas)

3.CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/10 semanas)

4.MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 4º/6 semanas)

5.A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 8º/9 semanas)

6.PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 6º/6 semanas)

7.FINALE - Coleção Hush, Hush - Volume 4

Becca Fitzpatrick

Intrínseca

(Última -/1 semana)

8.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 7º/19 semanas)

9.A DANÇA DOS DRAGÕES

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 10º/21 semanas)

10.A FÚRIA DOS REIS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 9º/51 semanas)

NÃO FICÇÃO

1.EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 1º/19 semanas)

2.GIANE - VIDA, ARTE E LUTA

Guilherme Fiuza

Primeira Pessoa

(Última 3º/6 semanas)

3.CARCEREIROS

Drauzio Varella

Companhia das Letras

(Última 5º/14 semanas)

4.A QUEDA

Diogo Mainardi

Record

(Última 6º/21 semanas)

5.NÃO HÁ DIA FÁCIL - UM LÍDER DA TROPA DE ELITE AMERICANA CONTA COMO MATARAM BIN LADEN

Mark Owen e Kevin Maurer

Paralela

(Última 7º/10 semanas)

AUTOAJUDA

1.DESPERTE O MILIONÁRIO QUE HÁ EM VOCÊ

Carlos Wizard Martins

Gente

(Última -/29 semanas)

2.O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 5º/385 semanas)

3.NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 2º/70 semanas)

4.CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e Renato Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 3º/25 semanas)

5.O PODER DO HÁBITO

Charles Duhigg

Objetiva

(Última 9º/13 semanas)