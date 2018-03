José Louzeiro em nova editora

Cinco livros do jornalista José Louzeiro (foto), conhecido por seus romances-reportagem, serão reeditados pela Prumo a partir deste mês. O primeiro será Aracelli, Meu Amor, sucesso dos anos 1980 sobre uma menina violentada e morta em Vitória em 1973. No segundo semestre sairá Os Amores da Pantera, que acompanha o caso do assassinato de Ângela Diniz e virou filme de Jece Valadão roteirizado pelo próprio autor. Em 2014, serão lançados O Estrangulador da Lapa, sobre um maníaco sexual, Em Carne Viva, sobre Zuzu Angel e seu filho Stuart Angel, morto na década de 1960, e ainda O Anjo da Fidelidade, que conta a trajetória de Gregório Fortunato, guarda-costas de Getúlio Vargas. Em 2012, Louzeiro fez 80 anos. Agora, completa 55 de carreira de escritor. Antes da estreia na literatura, em 1958, com Depois da Luta, ele trabalhou como jornalista em importantes veículos, entre os quais Última Hora e Correio da Manhã. Sua passagem pelo cinema também foi marcante. Pixote é baseado no seu Infância dos Mortos, e ele foi um dos roteiristas. Sua obra, composta por mais de 40 títulos, é derivada ou influenciada pela experiência como repórter investigativo, função que ocupou entre 1960 e 1980.

PRÊMIO

O tão esperado Nobel

A Academia Sueca pediu à União Brasileira de Escritores indicações para o Nobel de Literatura de 2013. A reunião final será na próxima semana, mas Ferreira Gullar, Nélida Piñon e Manoel de Barros lideram as listas internas. Presidentes de instituições literárias e professores da área também podem sugerir nomes, mas nem a Academia Brasileira de Letras - alguns membros, sim - nem a Fundação Biblioteca Nacional costumam fazê-lo. Para os organizadores do prêmio, quanto mais nomes chegam lá, menores são as chances do país - é a prova de que não existe um incontestável autor local.

A média de idade dos ganhadores do Nobel de Literatura é 64 anos. Nélida está com 75. Gullar, com 82. E Manoel de Barros acaba de fazer 96. Mas isso é só uma estatística.

INTERNACIONAL

Brasileiros em Colônia

A romancista Carola Saavedra, o historiador da arte Rafael Cardoso e Luis S. Krausz, professor de literatura judaica e hebraica da USP e colaborador do Sabático, foram os três brasileiros escolhidos pelo LitCologne (6 a 16/3) para representar o Brasil na feira alemã. A Fundação Biblioteca Nacional indicou alguns nomes e os três foram selecionados pelos organizadores porque têm alguma relação com o país e, mais importante, obras programadas para serem lançadas lá agora.

DIREITOS

O universo pop

Em fevereiro, Pinelopi Pourpoutidou, da britânica Michel O'Mara Books, visita o País para tentar vender os direitos das obras de sua casa. Trará biografias de Rihanna e Lady Gaga.

HISTÓRIA

Os campos vizinhos

Ex-prisioneira de campo de concentração durante a ditadura militar argentina, a antropóloga Pilar Calveiro usou sua experiência e a de outros sobreviventes para escrever Poder e Desaparecimento, lançamento da Boitempo para junho. A imprensa argentina destaca que a autora promoveu uma mudança na literatura sobre a repressão ao subverter a proposta do testemunho bruto e se aventurar em um universo pouco palatável: a racionalidade do horror e o horror como produto humano.

PSICANÁLISE

Françoise Dolto e as crianças

Originalmente lançado em três volumes, Seminário de Psicanálise de Crianças, da francesa Françoise Dolto (1908-1988), chegará aqui em abril em volume único. A tradução é de Márcia Valéria Martinez de Aguiar e a edição, da WMF Martins Fontes. Na primeira parte, psicoterapeutas tiram dúvidas com a psicanalista acerca de casos específicos. Na segunda, ela trata de temas como a ética da profissão e o respeito à criança como sujeito capaz de assumir seu sofrimento e seu desejo. Encerrando a obra, alguns casos.

RELIGIÃO

As crenças chinesas

Sai em fevereiro, pela Unesp, Introdução às Religiões Chinesas, de Mario Poceski, professor de Estudos Budistas e Religiões Chinesas na Universidade da Flórida. Ele examina as três tradições principais - budismo, confucionismo e taoismo - e ainda a popularização de religiões ocidentais lá.

Mais vendidos

Ficção

1.CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/24 semanas)

2.CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/17 semanas)

3.CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/9 semanas)

4.MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 4º/5 semanas)

5.A GUERRA DOS TRONOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 7º/85 semanas)

6.PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 8º/5 semanas)

7.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 6º/18 semanas)

8.A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 5º/8 semanas)

9.A FÚRIA DOS REIS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última -/50 semanas)

10.A DANÇA DOS DRAGÕES

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última -/20 semanas)

Não ficção

1.EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 1º/18 semanas)

2.VIAJANTE CHIC!

Gloria Kalil

Agir

(Última 2º/9 semanas)

3.GIANE - VIDA, ARTE E LUTA

Guilherme Fiuza

Primeira Pessoa

(Última 3º/5 semanas)

4.NADA A PERDER - MOMENTOS DE CONVICÇÃO QUE MUDARAM MINHA VIDA

Edir Macedo

Planeta do Brasil

(Última -/15 semanas)

5.CARCEREIROS

Drauzio Varella

Companhia das Letras

(Última 4º/13 semanas)

Autoajuda

1.CARÍCIA ESSENCIAL

Roberto Shinyashiki

Gente

(Última -/1 semana)

2.NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 2º/69 semanas)

3.CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e Roberto Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 1º/24 semanas)

4.CASAIS INTELIGENTES ENRIQUECEM JUNTOS

Gustavo Cerbasi

Gente

(Última -/34 semanas)

5.O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 3º/384 semanas)