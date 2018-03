Centro de Apoio ao Escritor será aberto em março

A Casa das Rosas programa para março o início das atividades do Centro de Apoio ao Escritor. As conversas para a criação do espaço se intensificaram em dezembro e a ideia da Poiesis, que administra a instituição, é oferecer, no casarão da Avenida Paulista, oficinas de criação, cursos livres de formação de escritores, palestras de especialistas em assuntos ligados ao livro, seminários e encontros de autores paulistas. Espera-se também colocar em prática um programa de residência e intercâmbio literário, além de organizar saraus e publicar, eletronicamente, o anuário de poesia brasileira. A coordenação será do editor e poeta Reynaldo Damazio. Abrindo a programação, será realizado o primeiro módulo do Curso Livre Para a Formação de Escritores, com duração de um ano e participação de autores brasileiros. Está prevista, também, uma palestra de Evandro Affonso Ferreira sobre os bastidores do universo literário. Carlos Felipe Moisés dará o curso O Poeta e a Cidade. Ainda no primeiro semestre, será organizado um fórum sobre direitos autorais, com presença de autoridades no assunto. Tudo de graça, mas com vagas limitadas.

E-BOOK

Dezembro digital

A Companhia das Letras vendeu 400% mais e-books em dezembro de 2012 do que em dezembro de 2011. 400% é o que também representa o crescimento das vendas de um ano para outro. Os meses de novembro e dezembro foram os melhores: somando as vendas, ultrapassa-se com folga o total de e-books vendidos durante todo 2011. Os campeões foram Toda Sua, o pornô de Sylvia Day, e a biografia de Steve Jobs, de Walter Isaacson, que já tinha sido o best-seller do ano anterior.

Na Livraria Cultura, o crescimento também foi expressivo. Comparando dezembro de 2012 com o de 2011, a rede vendeu 250% mais e-books. Se o e-reader Kobo tivesse chegado um pouco antes, talvez os índices fossem ainda melhores. A primeira leva do leitor digital já está acabando, e outras remessas chegam para manter a Cultura na disputa com a Amazon.

COLEÇÃO

A crítica e os contemporâneos

A Rocco começa a publicar entre julho e agosto os primeiros títulos da coleção Entrecríticas, organizada pela escritora e professora Paloma Vidal. Serão oito livros que falam sobre a interseção da literatura com outras linguagens, como artes visuais, teatro, cinema, performance, redes sociais, etc. A coleção é formada por pesquisadores e professores brasileiros e latinos, entre os quais Italo Moriconi, Flora Sussekind, Florencia Garramuño, Diana Klinger e Luciana di Leone.

Antes disso, em fevereiro, a escritora que acaba de publicar o romance Mar Azul lança, também pela Rocco, a coletânea O Futuro no Retrovisor, cuja proposta é pensar a literatura brasileira contemporânea. Entre os autores analisados, Ricardo Lísias, Michel Laub e Bernardo Carvalho. Entre os críticos, a própria Paloma, que divide a organização do livro com Stephania Chiarelli, e a brasilianista Leila Lehen.

NÃO FICÇÃO

Para além das cidades

O urbanista Jorge Wilheim, recém-premiado com o Celestino Bourroul pelo livro São Paulo: Uma Interpretação (Senac-SP), considerado o melhor sobre a cidade publicado em 2011, já trabalha em novo projeto para 2013. Ele quer concluir a obra Conversas em Jerusalém, na qual trata sobre a importância cultural da narrativa bíblica, dos fundamentalismos das três religiões monoteístas e de suas consequências nas relações entre Israel e Palestina.

MÚSICA

O caminho de Gilberto Mendes

Carla Delgado de Souza estudou a trajetória do compositor Gilberto Mendes para sua tese de doutorado em antropologia social na Unicamp. A partir dela, acompanha também a história da música erudita no Brasil. O resultado de suas pesquisas poderá ser conferido em Gilberto Mendes: Entre a Vida e a Arte, que a Unicamp lança este semestre.

TEATRO

Teoria dos palcos

A WMF Martins Fontes publica, em março, As Grandes Teorias do Teatro, da professora de literatura francesa especializada em teatro do século 20 Marie-Claude Hubert. Entre os outros títulos da autora, todos inéditos no País, está o Dictionnaire de la Critique Littéraire (Armand Colin).

FESTIVAL

Homenagem a Tezza

A Festipoa, a ser realizada entre os dias 10 e 18 de maio pelas ruas de Porto Alegre, começa a definir sua programação. O homenageado será o escritor Cristovão Tezza e o anfitião, o gaúcho Altair Martins.

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/23 semanas)

2.CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/16 semanas)

3.CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/8 semanas)

4.MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última 4º/4 semanas)

5.A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 5º/7 semanas)

6.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 9º/17 semanas)

7.A GUERRA DOS TRONOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 8º/84 semanas)

8.PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última -/4 semanas)

9.O HOBBIT

J.R.R. Tolkien

WMF/Martins Fontes

(Última 7º/2 semanas)

10.AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL

Stephen Chbosky

Rocco

(Última -/1 semana)

NÃO FICÇÃO

1.EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 2º/17 semanas)

2.VIAJANTE CHIC!

Gloria Kalil

Agir

(Última 3º/8 semanas)

3.GIANE - VIDA, ARTE E LUTA

Guilherme Fiuza

Primeira Pessoa

(Última 1º/4 semanas)

4.CARCEREIROS

Drauzio Varella

Companhia das Letras

(Última 7º/12 semanas)

5.NÃO HÁ DIA FÁCIL - UM LÍDER DA TROPA DE ELITE AMERICANA

Mark Owen e Kevin Maurer

Paralela

(Última -/8 semanas)

AUTOAJUDA

1.CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e Renato Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 1º/23 semanas)

2.NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 3º/68 semanas)

3.O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 6º/383 semanas)

4.VIVER COM FÉ

Cissa e Patricia Guimarães

Casa da Palavra

(Última 2º/4 semanas)

5.FERIDAS DA ALMA

Padre Reginaldo Manzotti

Agir

(Última 8º/9 semanas)