Os meandros do mundo editorial

A Unesp lança em fevereiro um livro que ajuda a explicar o mercado editorial - de Gutenberg à era digital. Em Mercadores de Cultura, John B. Thompson, professor de sociologia da Universidade de Cambridge, conta como essa indústria, similar a qualquer outra, ou seja, movida por metas e pelo lucro, que emprega, passa bons e maus momentos, foi evoluindo e funciona hoje. São raras as obras que retratam o fazer editorial. Lançada originalmente em 2009, teve logo uma edição revista e ampliada em 2010 com o rápido desenvolvimento do mercado de e-books nos Estados Unidos e na Inglaterra - foco deste volume. Interessante para veteranos e novatos da indústria editorial e para curiosos dos bastidores do livro, o título aborda questões como a profissionalização da função do agente literário, a criação das grandes corporações editoriais, a revolução digital, o crescimento das varejistas e sua interferência no negócio do livro, a incerteza do futuro, entre outros temas atuais. Mostra, sobretudo, como economia e tecnologia têm modificado esta atividade milenar. O assunto é tema, também, de entrevista que o francês André Schiffrin, editor e autor de Negócio do Livro - Como as Grandes Corporações Decidem o Que Você Lê (Casa da Palavra, 2006), deu ao Roda Viva em recente passagem pelo País. O programa irá ao ar em janeiro.

CONJUNTURA

Dança das cadeiras

Novas mudanças nas editoras: Marília Chaves e Lilia Zambon deixam o editorial da Planeta. Lilia já tem destino - vai para a Paralela, selo da Companhia das Letras. A vaga de Corina Campos, que vai para a o comercial da Gente, segue aberta na Leya. E na Amazon há pelo menos 20 postos a serem preenchidos.

FICÇÃO

Com o pé direito

O ano começa com boas novidades literárias. Já em janeiro, dois novos livros da Nobel Herta Müller nas livrarias: Fera da Alma (Globo) e O Homem É Um Grande Faisão (Companhia das Letras). A torcida, agora, é para que ela aceite o convite e venha à Flip em julho. Falando na Festa, outros três autores que passaram por Paraty terão obras editadas aqui em abril, pela Companhia. De Coetzee, sai A Infância de Jesus. De Amós Oz, Entre Amigos. E de Mia Couto, Cada Homem É Uma Raça.

INTERNACIONAL

A nova edição da Machado

Serão anunciados dia 14 de janeiro os autores que estarão no segundo número da revista Machado, uma coedição da Fundação Biblioteca Nacional e Itaú Cultural com apoio da Imprensa Oficial, cujo objetivo é apresentar a literatura brasileira para editores e agentes estrangeiros. As inscrições cresceram 20% agora, totalizando 126 trechos na área de ficção - 76 em inglês, 30 em espanhol e 20 em alemão. Apenas 20 serão selecionados para esta edição que será online. A próxima, também digital, ficará pronta para a Feira de Bolonha e só aceita trechos de obras infantis e juvenis. As inscrições para este volume vão até 20 de janeiro. *

Os editores ainda estudam como aproveitar os textos que forem para o site nas edições impressas, para que haja equilíbrio nas inscrições - a ideia é lançar duas por ano; uma delas, com certeza, na Feira de Frankfurt, onde a revista foi apresentada este ano.

CLÁSSICO

Para crianças

Sob o comando da autora Sonia Junqueira, o selo juvenil da Autêntica lança, em 2013, cinco clássicos para jovens leitores: Memórias de Um Burro, da Condessa de Ségur; O Romance da Múmia, Théophile Gautier; O Castelo Encantado, de E. Nesbit; Kim, de Rudyard Kipling; e A Guerra dos Botões, de Louis Pergaud.

EVENTO

A Flipoços de 2013

O imortal Sérgio Paulo Rouanet, de Os Dez Amigos de Freud, entre outros, aceitou o convite da Flipoços (29/9 a 5/5), que este ano discutirá o legado dos escritores imortais. Outros membros da Academia Brasileira de Letras devem participar. O neurologista Edson Amâncio, autor de O Homem Que Fazia Chover e Outras Histórias Inventadas Pela Mente, algo na linha de Oliver Sacks, também confirmou presença.

PRÊMIO

Chance maior

Foram inscritos 1.505 originais de romances no Prêmio Benvirá - ante os 1.972 da edição de estreia, vencida por Oscar Nakasato, premiado também com o Jabuti. Vale R$ 30 mil e a publicação do livro. Outras quatro obras inscritas, mas não premiadas, acabaram no catálogo da editora. Em janeiro, a equipe da Benvirá escolhe os 10 finalistas e, em fevereiro, a comissão julgadora anuncia o vencedor.

BIBLIOTECA

Quem lê o digital

Dos 20 livros mais acessados em novembro na Nuvem de Livros, biblioteca digital da Vivo, 8 são infantojuvenis e 3 são da Callis - A Infância de Tarsila do Amaral é um deles.

Mais vendidos

FICÇÃO

1. CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/20 semanas)

2. CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/5 semanas)

3. CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/13 semanas)

4. MORTE SÚBITA

J.K. Rowling

Nova Fronteira

(Última -/1 semana)

5. PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 4º/2 semanas)

6. A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 6º/4 semanas)

7. TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 5º/14 semanas)

8. A GUERRA DOS TRONOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última -/81 semanas)

9. A DANÇA DOS DRAGÕES

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última -/18 semanas)

10. DIÁLOGOS IMPOSSÍVEIS

Luis Fernando Verissimo

Objetiva

(Última 8º/5 semanas)

NÃO FICÇÃO

1. NADA A PERDER

Edir Macedo

Planeta do Brasil

(Última 1º/13 semanas)

2. VIAJANTE CHIC!

Gloria Kalil

Agir

(Última 3º/5 semanas)

3. EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 2º/14 semanas)

4. UM LUGAR NA JANELA

Martha Medeiros

L&PM Editores

(Última 7º/5 semanas)

5. A QUEDA

Diogo Mainardi

Record

(Última 4º/16 semanas)

AUTOAJUDA

1. CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e Renato Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 2º/20 semanas)

2. VIVER COM FÉ

Cissa e Patricia Guimarães

Casa da Palavra

(Última 6º/2 semanas)

3. EMPRESÁRIOS NO DIVÃ

Luiz Fernando Garcia

Gente

(Última -/1 semana)

4. NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 5º/65 semanas)

5. FERIDAS DA ALMA

Padre Reginaldo Manzotti

Agir

(Última 4º/6 semanas)

Fonte: InformEstado. Período de venda: de 3 a 9 de dezembro. Lojas físicas: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva. Internet: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva, Submarino.