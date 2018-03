Lafonte se reposiciona para crescer

Nos últimos quatro meses, a Lafonte, do grupo Escala - com forte presença no mercado de didáticos e dono de mais de 120 títulos de revistas - vem se reorganizando para competir de igual com as maiores editoras do País por um lugar nas listas de mais vendidos. Em janeiro, apresenta dois novos selos. Pelo Hamelin, publicará ficção em geral - romances, títulos juvenis, chicklit e fantasia. Entre os primeiros autores estão Silvia Day, nas listas com a trilogia Toda Sua (Paralela), e J. Kenner. Editará, também, os cinco títulos da série O Único e Eterno Rei, de T.H. White, que narram histórias como as do Rei Arthur, Merlin e de Guinevère. O selo Princípio vai abrigar os títulos de desenvolvimento pessoal e negócios e autores como Marcos Silvestre, de 12 Meses para Enriquecer, e Jacob Petry, que escreverá com Valdir Bündchen, pai da Gisele, obra sobre inteligência prática. A editora mãe é a Lafonte, que publicará obras de não ficção, especialmente nas áreas de música e gastronomia. Ela segue com o direito da marca Larousse, a famosa editora francesa do grupo Hachette, maior do mundo, do qual inclusive a Escala já fez parte - a sociedade foi desfeita em 2010. Com o selo Lafonte, lançará, finalmente, A Pequena Biblioteca do Vinho, que o leitor brasileiro conhecia na versão importada. Moda Intuitiva, de Cris Guerra, também está na programação. Serão 140 novos títulos em 2013 - ante os 70 de 2012 - e para dar conta da empreitada a equipe cresceu 30%. O digital também está na mira do diretor Pedro Almeida, ex-Leya, que chegou para implementar as mudanças, e contratos foram fechados com Apple, Amazon e Google.

CONJUNTURA

Movimento natural ou crise?

Dezembro agitado nas editoras. O gerente comercial Denis Barros deixou a Planeta e foi para a Novo Conceito. César González, diretor-geral, assume também o posto. Jaime Mendes, que saiu da Zahar depois de 12 anos para cuidar do comercial da Cosac Naify, sai da editora paulista menos de dois anos depois. Na Leya, agora foi a vez de José Augusto Barrichello, do editorial, sair. E a editora Gabriela Nascimento deixa a Gutenberg.

INTERNACIONAL

Frankfurt no Brasil

Ricardo Costa, ex-Publishnews e ex-Copia, representará a Feira de Frankfurt no Brasil, reportando-se à vice-presidente Marifé Garcia. É o primeiro passo para a abertura de escritório aqui. Na pauta inicial, a Contec, a feira de 2013 e o ano da Alemanha no Brasil.

DIGITAL

Os novos direitos autorais

O 4.º Congresso Internacional do Livro Digital confirma os primeiros nomes para a próxima edição (13 e 14 de junho): Rainer Just, presidente da International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), e Magdalena Vincent, presidente do Centro Espanhol de Direitos Reprográficos (Cedro). Vão falar sobre a evolução dos direitos autorais na era digital.

EVENTO

Pensando a leitura

O Rio de Janeiro foi a cidade escolhida pelo Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe (Cerlalc) para sediar um encontro, em novembro, com representantes de países ibero-americanos. Ocorrerá junto com as reuniões do comitê executivo e do conselho da entidade.

FICÇÃO

Obras notáveis

Apontado pelo New York Times como um dos cem livros mais notáveis de 2012, Gods Without Men, do britânico Hari Kunzru, 43, será editado aqui pela Nossa Cultura no 2.º semestre de 2013. A obra explora a conexão tempo-espaço com histórias entrelaçadas que se desenrolam no deserto de Mojave, na Califórnia, entre o século 18 e o ano de 2009.

*

Também “notável”, A Hologram For The King, do americano Dave Eggers, 42, está na programação da Companhia das Letras para o ano que vem. O livro é uma parábola da América na economia global. A editora aproveitou e adquiriu, ainda, os direitos de Uma Comovente Obra de Espantoso Talento, já publicado aqui, pela Rocco, mas esgotado.

CINEMA

Para ler antes de ver

Chris Colfer, ator do seriado Glee, terá seu segundo livro publicado no Brasil pela Benvirá. The Struck of Lightning - The Carson Phillips Journal, lançado no fim de novembro nos Estados Unidos, deu origem ao filme homônimo, que chega aos cinemas americanos em janeiro e que foi roteirizado e protagonizado pelo próprio autor.

*

No horizonte da Benvirá para 2013, outros títulos que inspiraram produções cinematográficas. Entre eles, Sem Proteção - o filme, de Robert Redford, estreia aqui em março; e ainda A Vida Financeira dos Poetas, romance de Jess Walters que vai virar Bailout, com Jack Black no papel principal. Na obra, um ex-repórter de economia tem uma ideia quixotesca: criar um site sobre finanças escrito em versos brancos.

Mais vendidos

FICÇÃO

1. CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/19 semanas)

2. CINQUENTA TONS DE LIBERDADE

E.L. James

Intrínseca

(Última 2º/4 semanas)

3. CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

E.L. James

Intrínseca

(Última 3º/12 semanas)

4. PROFUNDAMENTE SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última -/1 semana)

5. TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 10º/13 semanas)

6. A TRAVESSIA

William P. Young

Arqueiro

(Última 9º/3 semanas)

7. TRILOGIA CINQUENTA TONS DE CINZA - BOX

E.L. James

Intrínseca

(Última -/1 semana)

8. DIÁLOGOS IMPOSSÍVEIS

Luis Fernando Verissimo

Objetiva

(Última -/4 semanas)

9. UM PORTO SEGURO

Nicholas Sparks

Novo Conceito

(Última -/8 semanas)

10. DIÁRIO DE UM BANANA

Jeff Kinney

Vergara & Riba

(Última -/17 semanas)

NÃO FICÇÃO

1. NADA A PERDER - MOMENTOS DE CONVICÇÃO QUE MUDARAM MINHA VIDA

Edir Macedo

Planeta do Brasil

(Última 1º/12 semanas)

2. EU NÃO CONSIGO EMAGRECER

Dr. Pierre Dukan

Best Seller

(Última 2º/13 semanas)

3. VIAJANTE CHIC!

Gloria Kalil

Agir

(Última 3º/4 semanas)

4. A QUEDA

Diogo Mainardi

Record

(Última 4º/15 semanas)

5. ENCANTADORES DE VIDAS

Eduardo Moreira

Record

(Última 8º/13 semanas)

AUTOAJUDA

1. QUEM PENSA ENRIQUECE

Napoleon Hill

Fundamento

(Última 2º/12 semanas)

2. CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e Renato Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 3º/19 semanas)

3. O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 6ª/379 semanas)

4. FERIDAS DA ALMA

Padre Reginaldo Manzotti

Agir

(Última 1º/5 semanas)

5. NIETZSCHEPARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 5º/64 semanas)

Fonte: InformEstado. Período de venda: de 26 de novembro a 2 de dezembro. Lojas físicas: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva. Internet: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva.