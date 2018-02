Rocco aposta nos infantis de Miriam Leitão

A Rocco, que perdeu alguns de seus autores estrangeiros em leilões recentes, tem se voltado mais à literatura brasileira. Foi ela quem deu o maior lance e fez a melhor proposta de edição dos três livros infantis da jornalista Miriam Leitão que estavam sendo disputados por quatro editoras. Isso tudo ocorreu às vésperas do Jabuti, que Miriam venceu na quarta-feira com Saga Brasileira - A Longa Luta de Um Povo por Sua Moeda, melhor obra da categoria reportagem e livro do ano de não ficção. A autora, que estreou na literatura com essa obra, sonhava desde os 10 anos em ser escritora. Agora, aos 59, volta àqueles tempos para se lançar na literatura infantil. A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos é uma fábula ecológica para leitores de 8 a 80. A ideia surgiu depois que a jornalista encomendou um levantamento das espécies de sua fazenda - há 156. Já Flávia e o Bolo de Chocolate conta a história de uma menina adotada que se incomoda com a cor de sua pele: marrom. A mãe resolve tirar da casa tudo que é dessa cor até a garota perceber a maluquice e se aceitar. O terceiro é A Menina do Nome Complicado, narrado por Nathalia, que gosta de brincar com o "h" de seu nome. Todos saem em 2013.

MERCADO 2

Mudanças na Leya e na Gente

Corina Campos, diretora comercial na Leya, está de mudança para a editora Gente. Terá o mesmo cargo lá, e chega em janeiro, no momento em que a editora de Rosely Boschini lança um selo de ficção voltado para mulheres. Os primeiros títulos sairão em março.

LIVRARIA

Bicho-papão digital

Enquanto Amazon e Companhia das Letras fechavam contrato - o anúncio foi feito ontem -, a Associação Nacional de Livrarias, que representa as independentes, já se articulava para mandar carta em que expõe alguns receios com relação ao livro digital para Dilma Rousseff, Marta Suplicy e entidades do livro. Fará isso na próxima semana. Entre as sugestões, a de que a diferença de preço entre e-book e livro físico seja de até 30%. E no caso da editora que vende diretamente ao consumidor, que o desconto não exceda 5%.

SOCIOLOGIA

O futuro e a educação

Sai em abril, pela Zahar, o novo livro de Zygmunt Bauman (foto). Sobre a Educação foi publicado este ano na Inglaterra e traz o resultado da conversa do sociólogo polonês com o editor italiano Ricardo Mazzeo acerca da situação dos jovens de hoje e do papel da educação e do educador em um mundo de futuro incerto. Na obra, há ensaios de Bauman sobre personalidades como José Saramago, Slavoj Zizek, Edgar Morin e Jacques Lacan.

TRADUÇÃO

Em inglês, alemão e português

Paulo Scott teve os direitos de seu romance Habitante Irreal vendidos, em novembro, para três países. Sairá na Inglaterra pela And Other Stories, na Alemanha pela Klaus Wagenbach e em Portugal pela Tinta da China. O autor já trabalha num novo romance, a ser publicado também pela Alfaguara.

PRÊMIO

Café tipo exportação

Recém-lançado pela Melhoramentos, Chefs-Café foi escolhido o livro brasileiro que vai concorrer ao Gourmand Cookbook Award em Paris, em janeiro. Com apresentação de Luis Fernando Verissimo, a obra conta com a colaboração - história, receitas e principais endereços para tomar a bebida - de nomes como Isabela Raposeiras e Jacques Schop.

FEIRA

Fotógrafo vende tudo

Entre os livros que o fotógrafo Eduardo Muylaert, que está de mudança, vai vender na Fauna Galeria, nos Jardins, estão Flowers and Trees, de Lee Friedlander, por R$ 2.400, On The Beach, de Richard Misrach, por R$ 400, e um livro de Cartier-Bresson por R$ 55. A feirinha vai de hoje ao dia 15.

ARTE

Um prêmio e uma capa

De passagem pelo Brasil para receber o Portugal Telecom, Valter Hugo Mãe visitou a Bienal de Arte e se encantou com o trabalho de Nino Cais. Os dois se encontraram e o português já fez a encomenda da capa de seu próximo livro, 'O Apocalipse dos Trabalhadores', obra de 2011 que a Cosac Naify lança em março.

COLABOROU UBIRATAN BRASIL

