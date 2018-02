Também na cidade, alunos da OI Kabum - Escola de Arte e Tecnologia vão ler trechos de livros em espaços públicos. Já o IMS lança um site dedicado à autora de A Hora da Estrela, com a relação de toda a sua obra comentada por especialistas, além de cronologia ilustrada, vídeo com aula de José Miguel Wisnik, álbum de retratos narrado por Nádia Gotlib e até um blog para divulgar eventos relacionados à escritora.

Mas é chegada a hora, também, de Clarice Lispector ser celebrada nos EUA. A nova edição da Bookforum - importante tabloide literário, com o qual o Sabático tem acordo exclusivo de publicação de textos no País - chega às bancas com imagem de Clarice na capa e três páginas dedicadas aos quatro livros dela que estão saindo lá por iniciativa de Benjamin Moser, seu biógrafo.

Em Portugal, 21 cidades já aderiram ao Projeto Clarice, uma espécie de Hora de Clarice idealizado por Patrícia Lino, no Porto, e que se espalhou pelo país. Em Buenos Aires, a cantora Mimi Kozlowski faz, no dia 6, na livraria portenha Clasica y Moderna, espetáculo com canções cujo fio condutor são as crônicas de Aprendendo a Viver. Este é só o começo da festa.

MERCADO

É da Cosac Naify

Menos de um mês depois de anunciar sua saída da Companhia das Letras, Marta Garcia (23 anos de casa) já tem destino: chega, em fevereiro, à Cosac Naify para cuidar de literatura moderna e contemporânea.

TRADUÇÃO 1

Edyr Augusto no México

A mexicana Asphalte vai publicar, em 2013, Os Éguas e Moscow, de Edyr Augusto, editados aqui pela Boitempo. Em 2009, ele teve o conto Maria Cândida incluído na coletânea 90-00: Cuentos Brasileños Contemporâneos, publicada no Peru. Também a coletânea sairá no México, pela Universidad Veracruzana. O lançamento será na Feira de Guadalajara.

TRADUÇÃO 2

A grande viagem de Pilar

A série de livros infantis Diário de Pilar (Zahar), de Flávia Lins e Silva, foi vendida para a alemã S. Fischer e para a latina Vergara & Riba, que, através do México, vai lançá-la na América Latina. O último livro da coleção se passa no Egito. Para o ano que vem, a autora, que é roteirista do seriado Detetives do Prédio Azul (Gloop), escolheu Machu Picchu, Peru.

FILOSOFIA

Os próximos títulos

A editora da Unicamp já definiu os novos autores da coleção Multilíngues de Filosofia. São eles Henri Bergson e Descartes (2013) e Espinosa e Tomás de Aquino (2014). As edições, como as outras da série, são bilíngues.

INTERNACIONAL

Buscando raízes

Nascida em 1974, a poeta e ficcionista canadense Priscila Uppal, filha de mãe brasileira e pai asiático, e professora de escrita criativa na Universidade de York, em Toronto, lança, em 2013, pela canadense Thomas Allen, o livro de memórias Projection. Situado no Brasil, conta seu reencontro, 20 anos depois, com a mãe que a abandonou e o primeiro contato com a nova família. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

CENTENÁRIO

Galinha Pintadinha na Arca?

Não estranhe se em 2013 a Galinha Pintadinha, fenômeno infantil, incluir em seu repertório hipnotizante as músicas-poemas que Vinicius de Moraes fez para A Arca de Noé, cantadas por ele, por Chico Buarque, Milton Nascimento, Toquinho e tantos outros. Será o ano do centenário do poeta e a Galinha estaria negociando a regravação das canções. Marcos Luporini, um dos criadores da animação, disse que cedo ou tarde devem pensar em Vinicius, mas negou que a conversa já tenha começado.

INTERNET

Poesia no Leituras Sabáticas

A poeta Mariana Ianelli lê trechos de O Amor e Depois, seu 7.º livro, no Leituras Sabáticas que vai ao ar hoje. Um desses poemas foi escrito a partir de carta enviada por seu avô, o artista plástico Arcangelo Ianelli. O livro será lançado pela Iluminuras em 5 de dezembro. Veja em tv.estadao.com.br.

