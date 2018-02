Nos 50 anos da Edusp, debate sobre o futuro

Um grande encontro no auditório da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin - ainda a ser inaugurado -, entre 5 e 8 de novembro, vai reunir especialistas em livros acadêmicos e no mercado editorial para comemorar os 50 anos da Edusp. Quem faz a curadoria do Simpósio Livros e Universidades é Marisa Midori Deaecto. Entre os convidados, André Schiffrin, daThe New Press, de Nova York, que vai abordar o atual papel do editor frente ao poder econômico dos grandes conglomerados. Participam ainda Edoardo Barbieri (Università Cattolica Del Sacro Cuore), Denis Rodrigues (Presses Universitaires de Rennes), Jean-Yves Mollier (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Matthias Middell (Universität Leipzig), Marco Santoro (Sapienza Università di Roma), John Donatich (Yale University Press), Fréderic Barbier (École Normale Supérieure/CNRS) e Istvan Monók (universidade de Széged/Academia Húngara de Letras), entre outros estrangeiros e brasileiros. Estão previstos ainda o lançamento de um catálogo com toda a produção da Edusp - foram publicados mais de 3 mil títulos -, organizado pelo historiador Roney Cytrynowicz, e a exibição de um vídeo institucional.

FRANKFURT 1

Acadêmicas pedem passagem

Uma das novidades da Feira de Frankfurt (10 a 14/10) é o Corredor Universitário Latino-americano, que ficará perto do estande do Brasil. Quem cuida da parte nacional, que terá 44 m de extensão, é a Associação Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu), presidida por José Castilho Neto, diretor também da Editora Unesp. Por falar em Unesp, ela leva Maria Lucia Pallares-Burke para divulgar O Triunfo do Fracasso, lançamento de outubro.

FRANKFURT 2

Só fazer o download

A Feira de Frankfurt acaba de disponibilizar em seu site quatro e-books em inglês sobre o mercado de livros. Um deles, Markets and Trends, aborda os Brics. Assinam artigos sobre o Brasil Tomás Veiga Pereira, Ricardo Costa, Ivani Cardoso e Dolores Prades.

FRANKFURT 3

Entregue em mãos

Uma das ações do projeto Brazilian Publishers, que une Câmara Brasileira do Livro e Apex na promoção internacional da literatura brasileira, para esta edição da Feira de Frankfurt é um anúncio no verso de 150 mil ingressos destinados a profissionais do mercado editorial - em 2011, 173 mil passaram por lá. Custou 5 mil e vai funcionar como um convite para uma vista ao estande coletivo do Brasil.

INTERNACIONAL

Antes da Alemanha, Áustria

Ana Paula Maia participa do Festival de Literatura Contemporânea Brasileira em Viena, em novembro. Ela lerá trechos de A Guerra dos Bastardos, que sai na Alemanha em 2013 pela A1, e do inédito De Gados e Homens, previsto pela Record para o ano que vem.

TURISMO

Paris literária

À Luz de Paris - Guia Turístico e Literário da Capital Francesa, do jornalista João Correia Filho, é um retrato, em texto e imagem, da cidade a partir do olhar de autores que escreveram sobre ela. Sai em meados de outubro pela Leya, que dele editou Lisboa em Pessoa.

FICÇÃO

De outros tempos

Inédito no Brasil, O Abutre, obra de fantasia de Robert E. Howard publicada em 1934, e O Cair da Noite, do russo Isaac Asimov, de 1941 e eleito em 1965 o melhor conto de ficção científica pelo Science Fiction Writers of America, serão lançados em duas semanas pela paranaense Arte & Letra. O livro de Asimov foi publicado pela Record em 1981 e 1993, mas estava esgotado.

CLÁSSICO

Gargantilha, rei e ilha

A Zahar lança em novembro o novo volume de sua coleção de clássicos - A Mulher da Gargantilha de Veludo e Outras Histórias de Terror, de Alexandre Dumas, com tradução de Rodrigo Lacerda e André Telles. E já prepara outros dois títulos: Rei Arthur (abril) e A Ilha Misteriosa (junho).

INTERNET

‘Leituras Sabáticas’

A portuguesa Lídia Jorge lê trechos de seu romance A Noite das Mulheres Cantoras (Leya), que acaba de ser lançado no Brasil, no Leituras Sabáticas que vai ao ar hoje. Veja em: tv.estadao.com.br.

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS

J.L. James

Intrínseca

(Última 1º/2 semanas)

2.CINQUENTA TONS DE CINZA

J.L. James

Intrínseca

(Última 2º/9 semanas)

3.A DANÇA DOS DRAGÕES

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 4º/10 semanas)

4.A GUERRA DOS TRONOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 10º/71 semanas)

5.O FESTIM DOS CORVOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última -/28 semanas)

6.A FÚRIA DOS REIS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última -/45 semanas)

7.A TORMENTA DE ESPADAS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última -/32 semanas)

8.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última 3º/3 semanas)

9.AGAPINHO - ÁGAPE PARA CRIANÇAS

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 5º/23 semanas)

10.UM PORTO SEGURO

Nicholas Sparks

Novo Conceito

(Última 7º/2 semanas)

NÃO FICÇÃO

1.NADA A PERDER

Edir Macedo

Planeta do Brasil

(Última 1º/4 semanas)

2.A QUEDA

Diogo Mainardi

Record

(Última 2º/5 semanas)

3.GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA FILOSOFIA

Luiz Felipe Pondé

Leya Brasil

(Última 9º/23 semanas)

4.GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTÓRIA DO BRASIL

Leandro Narloch

Leya Brasil

(Última -/117 semanas)

5.NÃO HÁ DIA FÁCIL - UM LÍDER DA TROPA DE ELITE

Mark Owen e Kevin Maurer

Paralela

(Última 5º/2 semanas)

AUTOAJUDA

1.MENTES BRILHANTES

Alberto Dell’Isola

Universo dos Livros

(Última -/1 semana)

2.DESPERTE O MILIONÁRIO QUE HÁ EM VOCÊ

Carlos Wizard Martins

Gente

(Última 1º/18 semanas)

3.CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e Renato Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 2º/9 semanas)

4.O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 4º/369 semanas)

5.NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 5º/54 semanas)