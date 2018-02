O agente literário na era do e-book

A falta de leitores de português nas editoras estrangeiras é um dos obstáculos para tornar a literatura brasileira mais exportável. Para contornar isso, agentes literários daqui traduzem trechos de obras e mandam para os compradores de direitos de lá depois de gastarem muita saliva para mostrar que vale a pena dar uma olhada na nossa produção. Ao longo de seus 21 anos, foi isso o que a Agência Riff fez. Agora, Lucia Riff, a proprietária, teve um estalo: por que não fazer um livro digital com todas essas amostras e com algumas novas? Às vésperas da Feira do Livro de Frankfurt, que será realizada em outubro, o Riff Samples Literature 2012 estará disponível para download no site da agência e na ebookstore Gato Sabido e terá sido enviado para toda a mala direta de Lucia. Neste primeiro número, haverá 40 textos de 42 autores contemporâneos em inglês, espanhol ou alemão, além da sinopse do livro em questão e minibiografia do autor. "Fechamos nessas línguas para não ficar o samba da Babel louca", brinca a agente. Entre as novidades que nem os brasileiros leram estão trechos de Tigre na Sombra, de Lya Luft, e da graphic novel Elite da Tropa, de Luiz Eduardo Soares e Marcus Wagner. Para o ano que vem estão previstos outros três e-books. Em março, para a Feira de Bolonha, de livros infantis, sairá um com o trabalho de autores que escrevem para esse público. Antes da Feira de Frankfurt de 2013, que terá o Brasil como país convidado, sai um com clássicos contemporâneos, como João Cabral de Melo Neto, Erico Verissimo e Carlos Drummond de Andrade, e outro com todos os autores da agência.

FRANKFURT 2

Francisco internacional

Mais dois países acabam de comprar os direitos de O Arroz de Palma, de Francisco Azevedo: Holanda (Signatuur/Bruna) e Portugal (Porto Editora). No total, são nove as editoras preparando o lançamento da obra em suas terras. Luciana Villas-Boas, a agente literária do autor, espera vender o livro para a França e China na Feira de Frankfurt.

TRADUÇÃO

Ops!

Saiu agora no Chile, pela Tajamar, Novela Negra y Otras Historias, o 3.º título de Rubem Fonseca que John O’Kuinghttons traduz – os outros foram El Cobrador e El Seminarista. Desta vez, a editora se esqueceu de dar crédito ao tradutor.

E-COMMERCE

Amazon e Netshoes?

Último rumor acerca da chegada da Amazon: ela estaria negociando a compra da Netshoes, loja virtual de artigos esportivos. Mauro Widman, o homem da Amazon aqui, diz que desconhece a negociação e que a estratégia não faz sentido. "Vamos comprar o conhecimento deles de como fazer e-commerce? Fazemos isso no mundo inteiro." Para o mercado, não parece tão absurdo, já que comprar uma operação eficiente e depois acrescentar outros produtos seria mais fácil e barato do que começar do zero e enfrentar a burocracia local.

*

Mauro aproveita para contar que "logo logo, ainda este ano", a empresa passa a vender e-book no Brasil. Agora, quem desconhece é o mercado.

PÓSTUMO

Os sonhos de Bartolomeu

Morto em janeiro, Bartolomeu Campos de Queirós pode vencer na segunda-feira o Prêmio São Paulo – ele é um dos dez finalistas com Vermelho Amargo (Cosac Naify). Quatro dias antes de morrer, ele entregou à mesma editora os originais do juvenil Elefante. Neste texto poético, o narrador conversa com seu inconsciente sobre os limites do amor. Sonho e realidade são a mesma coisa. Sai em maio.

TV

Encomenda brasileira

O espanhol Toni de la Torre teve o seu Dr. House – Um Guia Para a Vida lançado aqui pela Leya (2010). O autor aceitou as sugestões de adaptação do editor Pedro Almeida, e a obra ficou mais palatável. A parceria deu certo e agora o editor encomendou um trabalho para o espanhol. A série de TV escolhida é um segredo que será revelado no lançamento, em março. Sai pela Lafonte, que tem Pedro como diretor desde agosto.

MERCADO

Do amor e outras coisas

A Novo Conceito, que desde a descoberta de Nicholas Sparks vem se especializando na publicação de livros românticos, viu que suas jovens leitoras estão crescendo e querendo mais do que epopeias amorosas. Ela lança, em outubro, Um Olhar de Amor, o primeiro de uma série de "romances sensuais" que traz o nome da autora, Belle Andre. É o amor narrado a partir do ponto de vista de seis irmãos. Para que o leitor não seja pego desprevenido, haverá uma pimentinha na capa.

