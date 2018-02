Goethe além do literário

Autor de Fausto e de Os Sofrimentos do Jovem Werther, entre outros clássicos da literatura, Goethe (1742-1832; na pintura ao lado, de 1787, por Johann Heinrich Wilhelm Tischbein) ganhará uma coleção da editora Unesp em 2013. Nela, no entanto, só entrarão seus textos não literários. Uma autobiografia deve inaugurar a coleção no primeiro semestre. Na sequência, será publicado Conversas com Goethe, transcrição dos diálogos do alemão com o poeta e amigo Johan Peter Eckermann. Há ainda material - boa parte inédita - sobre temas diversos, como fisiologia, botânica, história e linguística. No pacote de textos a serem traduzidos e reorganizados estão também as correspondências trocadas entre Goethe e outros artistas e intelectuais de sua época, incluindo cartas a Beethoven.

LUSOFONIA

Cadeira, em bom português

Um projeto de promoção do design de mobiliário português em prol da Agência da ONU para Refugiados contempla exposições e a edição de um livro de contos sobre cadeiras. A organização da obra é de Tito Couto, que convidou os brasileiros Ana Paula Maia, Arthur Dapieve e Vinicius Jatobá, além de João Tordo e Sandro William Junqueiro (Portugal), Luís Cardoso (Timor-Leste), Mia Couto (Moçambique), Ondjaki (Angola), Waldir Araújo (Guiné-Bissau) e Abraão Vicente (Cabo Verde). Sai em outubro pela Caminho.

*

Uma exposição em Paredes, no norte de Portugal, prepara o lançamento de 10 Contos Para Ler Sentado. Foram espalhadas pela cidade dez cabines telefônicas com a gravação de uma das histórias e uma foto inspirada nela. Ouça A Cadeira do Pai, de Vinicius Jatobá, em estadão.com.br/e/pai.

CLÁSSICO

Uma nova Terra do Nunca

Depois de Alice no País das Maravilhas e As Aventuras de Pinóquio, clássicos que ganharam uma roupagem contemporânea e edições especiais da Cosac Naify, a editora manda para as livrarias, em outubro, Peter e Wendy, de J.M. Barrie. Sergio Flaksman fez a tradução a partir da primeira versão publicada em livro, de 1911. Um texto inédito no Brasil de Jack Zipes, professor da Universidade de Minnesota e especialista em clássicos e fábulas, também integra a edição. Para ele, Barrie pensou no público adulto quando escreveu sua obra que ficou famosa entre as crianças. As ilustrações são de Guto Lacaz e a sobrecapa do livro se transforma numa luminária.

FILOSOFIA

O quase sim de Giorgio Agamben

O filósofo italiano Giorgio Agamben veio ao Brasil em 2005 e desde então tem recusado sistematicamente convites para

voltar. Não que tenha detestado o País; o problema é sua agenda. A Boitempo fez nova investida, convidando-o para vir no primeiro semestre de 2013. Ele já acenou com a possibilidade, e a editora começa a traduzir Altíssima Pobreza, em que o filósofo pesquisa as regras monásticas, e Opus Dei, que retoma o estudo das liturgias religiosas e políticas. Os livros integram a série Homo Sacer, com sete títulos publicados nos últimos 14 anos - outros três já saíram, aqui: O Que Resta de Auschwitz, Estado de Exceção e O Reino e a Glória.

CONTO

O amor, por Junot Díaz

É da Record os direitos de publicação de This Is How You Lose Her (É Assim Que Você a Perde, em tradução livre), coletânea de contos do dominicano Junot Días, vencedor do Pulitzer em 2008 por A Fantástica Vida Breve de Oscar Wao. Um dos lançamentos mais badalados do momento nos EUA, o título reúne nove histórias sobre amor, traição e decepção. Sai aqui em 2013.

LIVRARIA

Orwell exclusivo

Saraiva e Companhia das Letras se unem na edição do box George Orwell 4 em 1, à venda só nas lojas da rede a partir do fim do mês. Os títulos escolhidos foram 1984, Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios, O Caminho para Wigan Pier e Na Pior em Paris e Londres.

Mais vendidos

FICÇÃO

1.CINQUENTA TONS DE CINZA

E.L. James

Intrínseca

(Última 1º/7 semanas)

2.AGAPINHO - ÁGAPE PARA CRIANÇAS

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 3º/21 semanas)

3.A DANÇA DOS DRAGÕES

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 2º/8 semanas)

4.TODA SUA

Sylvia Day

Paralela

(Última -/1 semana)

5.A GUERRA DOS TRONOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 5º/69 semanas)

6.DIÁRIO DE UM BANANA - VOL. 6

Jeff Kinney

Vergara & Riba

(Última 8º/12 semanas)

7.A ESCOLHA

Nicholas Sparks

Novo Conceito

(Última 10º/17 semanas)

8.HERANÇA

Christopher Paolini

Rocco

(Última 6º/7 semanas)

9.ASSASSIN’S CREED - A CRUZADA SECRETA

Oliver Bowden

Galera Record

(Última -/1 semana)

10.MANUSCRITO ENCONTRADO EM ACCRA

Paulo Coelho

Sextante

(Última -/4 semanas)

NÃO FICÇÃO

1.A QUEDA

Diogo Mainardi

Record

(Última 2º/3 semanas)

2.NUNCA FUI SANTO - O LIVRO OFICIAL DO MARCOS

Marcos Reis e Mauro Beting

Universo dos Livros

(Última 3º/5 semanas)

3.NADA A PERDER - MOMENTOS DE CONVICÇÃO QUE MUDARAM A MINHA VIDA

Edir Macedo

Planeta do Brasil

(Última 1º/2 semanas)

4.MENTES ANSIOSAS

Ana Beatriz Barbosa Silva

Fontanar

(Última 7º/31 semanas)

5.GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA FILOSOFIA

Luiz Felipe Pondé

Leya Brasil

(Última 8º/21 semanas)

AUTOAJUDA

1.DESPERTE O MILIONÁRIO QUE HÁ EM VOCÊ

Carlos Vizard Martins

Gente

(Última 1º/16 semanas)

2.AGORA É PRA VALER

Marcia Luz

DVS

(Última 7º/2 semanas)

3.ÁGAPE

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 3º/106 semanas)

4.CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e Renato Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última 4º/7 semanas)

5.O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 2º/367 semanas)