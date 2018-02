A vez dos livros de gastronomia

Pelo segundo ano, a Bienal do Livro, que começa dia 9 e vai até 19, terá espaço para conversas sobre literatura e gastronomia, com chefs cozinhando e o público experimentando. É uma tendência mundial. Eventos assim são realizados nas feiras de Frankfurt, Londres e Abu Dabi, por exemplo. Serão quatro encontros por dia. O argentino Chakall é uma das apostas da editora Senac para a feira paulista. Ele fala no Cozinhando com Palavras, dia 12, e lança A Cozinha de Chakall. Os homenageados Jorge Amado e Nelson Rodrigues também serão lembrados ali. Na mesa Gostosinhos e Nada Ordinários, dia 15, Ruy Castro fala dos lugares frequentados por Nelson. A gastronomia também ganha espaço nas livrarias. A Cultura do Rio foi a primeira do País a colocar fogão e pia entre suas prateleiras. Na Vila, em São Paulo, já são tradicionais os encontros do Degustação de Histórias, com Tanea Romão e Ilan Brenman. A Oficina de Escrita Criativa está com inscrições abertas para o curso Comida & Literatura. Esse interesse se reflete nos números das editoras. Nos últimos cinco anos, as vendas da Senac cresceram 107% - o índice foi de 24% entre 2010 e 2011. Já a Melhoramentos, que vendeu 22% mais em 2011 do que em 2010, quer encerrar 2012 com 3 milhões de livros vendidos. No seu catálogo há obras para todos os bolsos.

LIVRARIA

Venda exclusiva

Com 118 títulos lançados desde setembro, a coleção Saraiva de Bolso, parceria da rede com a Nova Fronteira, bateu a meta de vendas em 20% e chegou aos 300 mil exemplares comercializados em suas 98 lojas - os e-books respondem por 10% desse total. Até dezembro, quando 50 novos títulos serão incluídos, a conta deve fechar em 450 mil livros. Até julho de 2013, 1 milhão. Vêm aí O Muro, de Sartre, e Agosto, de Rubem Fonseca.

LEITURA

Livro grátis

O projeto De Mão Em Mão, da Secretaria Municipal de Cultura e Editora Unesp, já pôs para circular em São Paulo 25 mil exemplares de livros desde dezembro. Uma antologia inédita de textos de Mario de Andrade e outra de contos de horror são os livros de agosto.

POESIA

Contra a corrente

Um livro de poesia escrito por um autor estreante - Violenta, do dramaturgo Eduardo Ruiz - é a aposta da Quatro Cantos para marcar sua entrada, no fim de agosto, no mercado editorial. A editora foi criada por Rosana Martinelli e Renato Potenza Rodrigues para publicar ficção brasileira e estrangeira para crianças e adultos.

ENSAIO

Depois da morte

Sai em outubro, pelo selo Biblioteca Azul, da Globo, Reflexões Sobre a Morte (título provisório), livro que vai reunir os principais ensaios escritos por Christopher Hitchens - e publicados pela Vanity Fair - durante o tratamento contra o câncer que o matou em dezembro passado. Há depoimento de sua mulher sobre os momentos finais.

NÃO FICÇÃO

Cubo mágico da vida

O novo livro de Sam Kean, autor de A Colher Que Desaparece, fala sobre genoma, células e DNA, mas assim como o anterior, que se apoiava na tabela periódica, não é um bicho de sete cabeças. The Violinist Thumb acaba de ser adquirido pela Zahar e deve ser lançado daqui a um ano. Na obra, o autor mostra por que há pessoas que sobrevivem a ataques nucleares ou que são capazes de tocar violino. Explica também a loucura que algumas mulheres têm por gatos, entre outras curiosidades científicas.

FICÇÃO

A volta de Zambra

O chileno Alejandro Zambra, que participou da Flip no começo do mês, volta ao Brasil em agosto para uma mesa, dia 13, na Bienal do Livro sobre o tema O amor que dá certo, o amor que dá errado. Ao seu lado, João Jardim, Vanessa da Mata e Tatiana Salém Levy. Sua vinda prepara o terreno para a edição de outros dois títulos pela Cosac Naify: La Vida Privada de los Árboles (2013) e Formas de Volver a Casa (2014). O primeiro foi Bonsai.

CURSO

Preparando para Marx

Quem também prepara terreno é a Boitempo. Entre 18/8 e 22/9, aos sábados, ela realiza, com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, o 2.º curso livre sobre Marx e Engels. Entre os professores, estarão Alysson Mascaro, Antonio Rago, Arlene Clemesha e Emir Sader. O professor emérito da UFRJ Carlos Nelson Coutinho será homenageado. Isso tudo porque ela lança, no primeiro semestre de 2013, o primeiro volume de O Capital, de Marx, traduzido por Rubens Enderle a partir dos originais da M-2 (Marx-Engels-Gesamtausgabe).

MAIS VENDIDOS

FICÇÃO

1. DIÁRIO DE UM BANANA - VOL. 6 - CASA DOS HORRORES

Jeff Kinney

Vergara & Riba

(Última 2º/5 semanas)

2. A GUERRA DOS TRONOS

George

R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 4º/62 semanas)

3. AGAPINHO - ÁGAPE PARA CRIANÇAS

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 1º/14 semanas)

4. A ESCOLHA

Nicholas Sparks

Novo Conceito

(Última 3º/10 semanas)

5. JOGOS VORAZES

Suzanne Collins

Rocco

(Última 8º/20 semanas)

6. O CASAMENTO

Nicholas Sparks

Arqueiro

(Última 5º/2 semanas)

7. EM CHAMAS

Suzanne Collins

Rocco

(Última 10º/14 semanas)

8.O FESTIM DOS CORVOS

George R.R.

Martin

Leya Brasil

(Última 7º/23 semanas)

9. A TORMENTA DE ESPADAS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última -/31 semanas)

10. A ESPERANÇA

Suzanne Collins

Rocco

(Última -/12 semanas)

NÃO FICÇÃO

1. GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA FILOSOFIA

Luiz Felipe Pondé

Leya Brasil

(Última 3º/14 semanas)

2. UMA BREVE HISTÓRIA DO CRISTIANISMO

Geoffrey Blainey

Fundamento

(Última 1º/11 semanas)

3. PARA SEMPRE - A HISTÓRIA QUE INSPIROU O FILME

Kim e Krickitt

Carpenter

Novo Conceito

(Última 2º/18 semanas)

4. GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTÓRIA DO BRASIL

Leandro Narloch

Leya Brasil

(Última 4º/110 semanas)

5. A PARISIENSE

Ines de La Fressange

Intrínseca

(Última 9º/22 semanas)

AUTOAJUDA

1.ÁGAPE

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 1º/99 semanas)

2. NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 3º/45 semanas)

3. A FASCINANTE CONSTRUÇÃO DO EU

Augusto Cury

Academia de

Inteligência

(Última 2º/19 semanas)

4. O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 4º/360 semanas)

5. CASAMENTO BLINDADO

Cristiane e Renato Cardoso

Thomas Nelson Brasil

(Última -/1 semana)