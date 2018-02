Bienal: editoras deixam de pagar para ver

Todos os anos, novas editoras montam pela primeira vez seus estandes na Bienal do Livro de São Paulo enquanto outras, por motivos variados, deixam de participar. A Cosac Naify, em reestruturação, não estará na edição deste ano, de 9 a 19 de agosto, por não considerar a feira, no momento, o canal mais adequado de contato com o seu público. A carioca Paz e Terra, que participava sem regularidade, também não virá. A Rideel, de livros jurídicos e infantis, resolveu investir mais na venda porta a porta e desistiu da feira. Mas o que chama mesmo a atenção é a decisão do grupo Summus, que já tinha reservado 60 m² e recuou. Raul Wassermann, o dono, disse que há tempos pensava nisso. "Sempre encaramos a Bienal como um investimento de marketing e divulgação e não como um negócio. Ali, podíamos mostrar tudo o que produzíamos e que a livraria não conseguia expor", diz. Mas a relação dos leitores com o livro mudou com o e-commerce. "É uma decisão de coragem porque a Bienal é uma coisa tão íntima e ligada a nossa história, mas este ano não vou pagar para ver", comenta Wassermann, que com a decisão vai economizar cerca de R$ 150 mil. A editora, porém, não vai deixar o leitor que visitaria seu estande a ver navios. Em agosto, seus livros estarão com 30% de desconto nas grandes redes de livrarias. "A Bienal é a grande festa do livro e é sempre uma perda não ter todos lá, mas entendemos que cada editora tem seu momento", diz Mansur Bassit, diretor executivo da Câmara Brasileira do Livro.

FEIRA 2

Tamanho e formato

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Federação Espírita Brasileira, tradicionalmente dona de um dos maiores estandes da feira, não chegou ao extremo como a Summus, que deixa de participar da Bienal depois de 34 anos, mas ocupará área 40% menor. "Optamos por um estande de 300 m² após um estudo de viabilidade e custo-benefício", explicou Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da FEB.

*

A decisão da Summus também tem relação com o modelo da feira. Para Wassermann, a Bienal deveria ter como função fortalecer o mercado e não ser um "feirão", com editoras concorrendo com livrarias. Para formação de público, diz que há melhores opções, como feiras exclusivamente infantis.

INTERNACIONAL

Brasil como cenário

Considerado pela National Book Foundation em 2010 como um dos 5 melhores escritores americanos com menos de 35 anos, Paul Yoon terá seu romance Snow Hunters editado pela Simon and Schuster. É a história de um coreano refugiado de guerra que foge para o Brasil. Sem falar a língua, vira aprendiz de alfaiate. Não há previsão de sair aqui.

INTERNET

‘Leituras Sabáticas’

Crítico literário e colaborador do Sabático, Vinicius Jatobá lê trecho de seu conto Natureza-morta, que integra a Granta - Os 20 Melhores Jovens Escritores Brasileiros, no Leituras Sabáticas. Veja em estadão.com.br/e/jatoba.

NÃO FICÇÃO

Bin Laden em alta

The Finish: The Killing Of Osama Bin Laden, de Mark Bowden, autor também de Matando Pablo (Landscape), sobre Pablo Escobar, sai em inglês em outubro e teve os direitos adquiridos pela Objetiva. A obra chega às livrarias brasileiras até o fim do ano para concorrer com Procurado: Do 11 de Setembro ao Ataque à Abbottabad, os 10 Anos de Caçada a Osama Bin Laden, de Peter L. Bergen, que, conforme a coluna adiantou em junho, a Amarilys lança em setembro.

JUVENIL

Turma da Mônica e as profissões

Mauricio de Sousa, presença obrigatória na Bienal de São Paulo, lança na feira mais um título da série Turma da Mônica Jovem: Escolha Profissional. Ele teve a ajuda de Antonio Carlos Vilela, que assina o texto, para compor a obra. A edição é da Melhoramentos.

AUTOAJUDA

Paz entre os sexos

O novo livro de John Gray, autor de Homens São de Marte e Mulheres São de Vênus - e de todas as variações sobre o tema que se seguiram ao best-seller, será editado no Brasil pela Paralela, selo da Companhia das Letras. Baseado em pesquisa de mais de 20 anos e escrito em parceria com Barbara Annis, Gender Intelligence pretende promover uma melhor compreensão entre homens e mulheres tanto nas relações pessoais quanto profissionais. O livro ainda é inédito em inglês e será lançado no Brasil em 2013.

Mais vendidos

FICÇÃO

1.AGAPINHO - ÁGAPE PARA CRIANÇAS

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 2º/13 semanas)

2.DIÁRIO DE UM BANANA - VOL. 6 - CASA DOS HORRORES

Jeff Kinney

Vergara & Riba

(Última 1º/4 semanas)

3.A ESCOLHA

Nicholas Sparks

Novo Conceito

(Última 3º/9 semanas)

4.A GUERRA DOS TRONOS

George

R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 4º/22 semanas)

5.O CASAMENTO

Nicholas Sparks

Arqueiro

(Última */1 semana)

6.O FILHO DE NETUNO

Rick Riordan

Intrínseca

(Última 5º/11 semanas)

7.O FESTIM DOS CORVOS

George

R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 7º/2 semanas)

8.JOGOS VORAZES

Suzanne Collins

Rocco

(Última 6º/18 semanas)

9.UM HOMEM DE SORTE

Nicholas Sparks

Novo Conceito

(Última */1 semana)

10.EM CHAMAS

Suzanne Collins

Rocco

(Última 9º/2)

NÃO FICÇÃO

1.UMA BREVE HISTÓRIA DO CRISTIANISMO

Geoffrey Blainey

Fundamento

(Última 2º/4 semanas)

2.PARA SEMPRE - A HISTÓRIA QUE INSPIROU O FILME

Kim e Krickitt Carpenter Novo Conceito

(Última 1º/11 semanas)

3.GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA FILOSOFIA

Luiz Felipe Pondé

Leya Brasil

(Última 3º/13 semanas)

4.GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTÓRIA DO BRASIL

Leandro Narloch

Leya Brasil

(Última 9º/73 semanas)

5.30 MINUTOS E PRONTO

Jamie Oliver

Globo

(Última 5º/6 semanas)