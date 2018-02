Um lugar nobre para a brasiliana de Oliveira Lima

No momento em que as bibliotecas americanas estão optando por guardar livros em galpões distantes e, assim, abrir mais espaço para cafés, pufes e computadores, como é o polêmico caso da Biblioteca Pública de Nova York, uma outra instituição vai na contramão, e por uma causa brasileira. A Universidade Católica da América, de Washington, acaba de ceder a melhor sala da John K. Mullen Memorial Library, a principal biblioteca do campus, para abrigar o rico acervo que o diplomata e bibliófilo pernambucano Manoel de Oliveira Lima (1867-1928) doou à universidade em 1920. Mais de 58 mil livros, 200 mil páginas de correspondências, 600 obras de arte, móveis e outros documentos que retratam sobretudo o século 19 estarão ali ao lado da coleção de obras raras da instituição numa área de 400 m². “Será o lugar mais bonito para estudar o Brasil fora do Brasil”, diz Thomas Cohen, em passagem por São Paulo esta semana para buscar apoio financeiro para a reforma do espaço. Se tudo correr bem, será inaugurado em 2015. Há ainda a ideia de transformá-lo em centro cultural brasileiro. Com a Biblioteca do Congresso, distante apenas 3 km, será importante destino de pesquisadores interessados na história do Brasil.

CONCURSO

Paraná cria prêmio literário

A Secretaria da Cultura do Paraná anuncia na segunda-feira uma nova premiação literária em âmbito nacional para obras inéditas de autores estreantes ou veteranos. O Prêmio Paraná de Literatura 2012 vai abarcar três categorias, que receberão o nome de escritores do Estado: romance (Prêmio Manoel Carlos Karam), contos (Prêmio Newton Sampaio) e poesia (Prêmio Helena Kolody). Cada vencedor ganhará R$ 40 mil e 100 exemplares de seu livro, que será publicado pela Biblioteca Pública do Paraná, responsável pelo concurso. A comissão julgadora, ainda a ser formada, terá três membros por área.

*

O edital estará disponível no site da Secretaria da Cultura do Paraná a partir de segunda-feira e as inscrições, gratuitas, devem ser feitas até o dia 31 de agosto. Os vencedores serão revelados antes do Natal.

EVENTO

Saindo da toca

O recluso Rubem Fonseca disse sim ao convite da Feira do Livro de Guadalajara e da Fundação Biblioteca Nacional e estará ao lado de outros 19 escritores brasileiros na festa mexicana, entre 24/11 e 2/12. Em fevereiro, o autor de Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos esteve em Póvoa de Varzim, Portugal, para o 13.º Correntes D’Escrita e para receber o Prêmio Casino da Póvoa.

MÚSICA

Décadence avec Elegance

Depois do sucesso comercial dos guias politicamente incorretos da Leya (da filosofia, da história do Brasil e da América Latina), quem embarca na onda da série é a Nova Fronteira. A editora contratou Lobão para escrever o Guia Politicamente Incorreto da MPB (título previsto), que deve sair no primeiro semestre de 2013.

HISTÓRIA

Ensina-me a viver

Roman Krznaric, historiador da cultura e membro da School of Life de Londres, terá seu The Wonderbox: Curious Histories of How to Live publicado no Brasil em maio de 2013 pela Zahar. A proposta do autor é que o leitor abra essa caixinha de surpresa que é a história para descobrir novas formas de viver. Da Grécia Antiga, por exemplo, é possível aprender que existem seis tipos de amor e que atualmente os concentramos em uma só pessoa. Com a dinastia Ming, a criar os filhos. Além de amor e família, há outros 10 temas: empatia, trabalho, tempo, dinheiro, sentidos, viagem, natureza, crença, criatividade e modo de lidar com a morte.

Cama de gato

As histórias do gato que virou fenômeno no YouTube serão lançadas pela L&PM em formato de bolso ainda este mês. Serão dois volumes de Simon’s Cat - As Aventuras de Um Gato Travesso e Comilão, de Simon Tofield. Em agosto, sai um inédito no formato original e em cores.

NÃO FICÇÃO

Os quereres de Stendhal

Textos curiosos que fogem às características que fizeram de seus autores escritores conhecidos devem ser o mote de uma nova coleção que a Ateliê quer lançar. A ideia surgiu durante a edição de Os Privilégios, de Stendhal (1783-1842), previsto para julho e com tradução de Jerusa Pires Ferreira. Nesta curta obra, ele faz uma lista de 23 desejos.

Um deles: “Em todo lugar, depois de ter dito rezo por minha alimentação, o privilegiado encontrará: duas libras de pão, um bife cozido ao ponto, um quarto de cordeiro idem, um prato de espinafre idem, uma garrafa de São Julião, uma garrafa de água, uma fruta, um sorvete, e uma meia xícara de café. Essa prece será atendida duas vezes em vinte e quatro horas.”

NACIONAL

Feridas, sussurros e solteironas

A Bertrand começa a se organizar para a Bienal do Livro de São Paulo, em agosto, e aposta em três títulos de autores brasileiros: Feridas de Um Leitor, seleção de mais de 20 artigos publicados por José Castello na imprensa; a novela Claros Sussurros de Celestes Ventos, de Joel Rufino dos Santos; e O Casarão da Rua do Rosário, de Menalton Braff.

No casarão, cenário do romance de Braff, moram cinco irmãs - quatro solteiras religiosas e a viúva de um desaparecido de 64. A história é contada em cinco partes.

INFANTIL

Letria em São Paulo

E por falar em Bienal, o português José Jorge Letria, autor de Avô Conta Outra Vez (Peirópolis), vencedor do Prêmio FNLIJ 2011 de melhor livro em língua portuguesa, confirmou presença na feira. Ele aproveita a vinda e lança, também pela Peirópolis, Brincar com Palavras, ilustrado por Silvia Amstalden.

Mais vendidos

FICÇÃO

1. AGAPINHO - ÁGAPE PARA CRIANÇAS

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 1º/9 semanas)

2. A ESCOLHA

Nicholas Sparks

Novo Conceito

(Última 2º/5 semanas)

3. O FILHO DE NETUNO

Rick Riordan

Intrínseca

(Última 3º/7 semanas)

4. A GUERRA DOS TRONOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 5º/57 semanas)

5. JOGOS VORAZES

Suzanne Collins

Rocco

(Última 10º/15 semanas)

6. O PRISIONEIRO DO CÉU

Luiz Carlos Zafón

Suma das Letras

(Última 4º/5 semanas)

7. O FESTIM DOS CORVOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 8º/20 semanas)

8. O MELHOR DE MIM

Nicholas Sparks

Arqueiro

(Última -/11 semanas)

9. A TORMENTA DE ESPADAS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 9º/27 semanas)

10. BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR

Lily Blake e outros

Novo Conceito

(Última 6º/2 semanas)

NÃO FICÇÃO

1. GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA FILOSOFIA

Luiz Felipe Pondé

Leya Brasil

(Última 1º/9 semanas)

2. PARA SEMPRE - A HISTÓRIA QUE INSPIROU O FILME

Kim e Krickitt Carpenter

Novo Conceito

(Última 2º/13 semanas)

3. GETÚLIO - 1882-1930

Lira Neto

Companhia das Letras

(Última 4º/4 semanas)

4. GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTÓRIA DO BRASIL

Leandro Narloch

Leya Brasil

(Última 3º/105 semanas)

5. O X DA QUESTÃO

Eike Batista

Sextante/GMT

(Última 6º/27 semanas)

AUTOAJUDA

1. ÁGAPE

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 1º/94 semanas)

2. NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 2º/40 semanas)

3. MEU JEITO DE DIZER QUE TE AMO

Anderson Cavalcante

Gente

(Última -/1 semana)

4. O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 3º/355 semanas)

5. OS SEGREDOS DOS CASAIS INTELIGENTES

Gustavo Cerbasi

Sextante

(Última 4º/5 semanas)

Fonte: InformEstado. Período de venda: de 11 a 17 de junho. Lojas físicas: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva. Internet: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva, Submarino.