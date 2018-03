Quanto custa o livro popular

Na busca desesperada por um novo Harry Potter ou Crepúsculo, fenômenos de venda até agora sem igual, editoras não poupam recursos em leilões e ofertas de compras e gastam valores que seriam suficientes para apoiar ou realizar projetos de incentivo à leitura - não que esta seja a função delas. A título de comparação: a Sextante pagou cerca de US$ 1,5 milhão (hoje equivalente a R$ 2,73 milhões) no fim de 2011 para editar Nicholas Sparks (80 milhões de exemplares vendidos no mundo). Com pouco mais da metade, R$ 1,47 milhão, o Ministério da Cultura vai financiar bolsa de tradução para 264 obras de autores brasileiros em 2012. Esse e outros investimentos e a nova estrutura da Fundação Biblioteca Nacional, que passa a gerir todos os projetos públicos de livro e leitura, serão apresentados na segunda pela ministra Ana de Hollanda e antecipados na íntegra pelo Estado amanhã. Outro exemplo: foi divulgado esta semana que a Intrínseca comprou a trilogia Fifity Shades por cerca de US$ 500 mil (R$ 935 mil), o bastante para custear 50% do projeto Caravana de Escritores e seus 546 encontros este ano. Resta saber o que daria para fazer com o dinheiro gasto na compra dos direitos do primeiro livro adulto de J.K. Rowling - até agora, o leilão mais concorrido do ano.

INTERNACIONAL

Agora em Portugal

Em outubro de 2011, a Imprensa da Universidade de Coimbra lançou 10 títulos na Brasil, oficializando o início da parceria com a Annablume. A ideia é que ora livros da portuguesa sejam lançados aqui (caso de 2011) e ora os da brasileira cheguem a Portugal - o primeiro lote de 20 obras será apresentado em maio. Para o segundo semestre estão previstos lançamentos simultâneos de traduções de clássicos comentadas por brasileiros.

ECONOMIA

A velha nova classe

A mobilidade na base da pirâmide social brasileira durante o início do século 21 é tema de estudo de Marcio Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que a Boitempo lança em maio. Nova Classe Média? analisa a recente transformação na sociedade e refuta a ideia de emergência de uma nova classe no País.

ENSAIO

De Chirico a Nietzsche

A Nova Alexandria já mandou para a gráfica o livro Nas Mãos do Monstro - O Rendez-vous de Nietzsche com Chirico, em que o filósofo francês Jean Maurel analisa os quadros do pintor greco-italiano Giorgio De Chirico do período dito metafísico, de 1909 a 1919, em que foi influenciado por Nietzsche.

ROMANCE

João Tordo à vista

Chega ao Brasil, em junho, pela Língua Geral, o penúltimo romance do português João Tordo: O Bom Inverno. O livro é narrado por um escritor frustrado que vai para Budapeste, para um encontro literário, e conhece um escritor italiano. Termina na Itália, envolvido em uma trama policial. Seu último livro lançado aqui, As Três Vidas, foi finalista do Portugal Telecom em 2011.

IMPRENSA

Exercício do ofício

Jornalista, professor e autor de O Verso do Cartão de Embarque (Record), Felipe Pena lança em maio, pela Cassará, No Jornalismo Não Há Fibrose. Nele, aborda o estado do jornalismo atual e relaciona o ofício a outras disciplinas. Em junho, faz nova sessão de autógrafo - desta vez, de Geração Subzero - 19 Autores Ignorados Pela Crítica e Amados Pelo Público, que organizou para a Record.

JUVENIL

Estreia na Flipzona

A Novo Conceito, editora de best-sellers estrangeiros, começou recentemente a editar autores brasileiros e leva três deles a Paraty em julho. Tammy Luciano, Chico Anes e Maria Fernanda Guerrero participam da Flipzona, evento da Flip para adolescentes.

AUTOAJUDA

Andar a pé

A série The Walk, do americano Richard Paul Evans, começa a ser publicada no Brasil em maio pela Lua de Papel. O Encontro conta a história de superação de Alan, que, após perder tudo, sai andando, literalmente - e percorre mil quilômetros, em busca de força.

Mais vendidos

FICÇÃO

1. JOGOS VORAZES

Suzanne Collins

Rocco

(Última 1º/6 semanas)

2. EM CHAMAS

Suzanne Collins

Rocco

(Última 2º/4 semanas)

3. O FESTIM DOS CORVOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 6º/11 semanas)

4. O MELHOR DE MIM

Nicholas Sparks

Arqueiro

(Última 3º/5 semanas)

5. A GUERRA DOS TRONOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 5º/48 semanas)

6. A TORMENTA DE ESPADAS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última -/20 semanas)

7. A FÚRIA DOS REIS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 8º/38 semanas)

8. A ESPERANÇA

Suzanne Collins

Rocco

(Última 4º/4 semanas)

9. ASSASSIN’S CREED

Oliver Bowden

Galera Record

(Última 7º/4 semanas)

10. PRESENTES DA VIDA

Emily Giffin

Novo Conceito

(Última 10º/5 semanas)

NÃO FICÇÃO

1. O X DA QUESTÃO

Eike Batista

Sextante/GMT

(Última 1º/18 semanas)

2. É TUDO TÃO SIMPLES

Danuza Leão

Agir

(Última 2º/21 semanas)

3. A PARISIENSE

Ines de la Fressange e Sophie Gachet

Intrínseca

(Última 3º/12 semanas)

4. GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTÓRIA DO BRASIL

Leandro Narloch

Leya Brasil

(Última 5º/96 semanas)

5. PARA SEMPRE

Kim e Krickitt Carpenter

Novo Conceito

(Última 10º/5 semanas)

AUTOAJUDA

1. ÁGAPE

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 1º/85 semanas)

2. O QUE REALMENTE IMPORTA?

Anderson Cavalcante

Gente

(Última 2º/11 semanas)

3. NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 3º/31 semanas)

4. O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 4º/346 semanas)

5. OS SEGREDOS DA MENTE MILIONÁRIA

T. Harv Eker

Sextante

(Última 8º/139 semanas)

Fonte: InformEstado. Período de venda: de 9 a 15 de abril. Lojas físicas: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva. Internet: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva, Submarino.