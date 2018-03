Na intimidade de Hemingway

Vai levar cerca de 15 anos para que a Cambridge University Press dê conta de publicar toda a correspondência de Ernest Hemingway (1899-1961) que a Pennsylvania State University vem descobrindo e organizando desde 2002. É um trabalho e tanto e serão necessários 18 volumes para abrigar as mais de 6 mil cartas, postais, telegramas e rascunhos (que ele guardava em envelopes com a observação “não enviada”). Na trilha dessas edições estará a Martins Fontes, que acaba de adquirir os direitos de publicação do primeiro livro, editado por Sandra Spanier e Robert W. Trogdon, que saiu em 2011 e traz a correspondência do período de 1907 a 1922. O lançamento no Brasil será em 2013.

MUDANÇA

Cassiano Elek deixa a Cosac

Depois de quatro anos como diretor editorial e responsável por mais de 300 lançamentos, Cassiano Elek Machado foi desligado na manhã de ontem da Cosac Naify. Quem assume a função é a antropóloga Florencia Ferrari, na Cosac há 10 anos como editora e coordenadora da área de ciências sociais. É autora também de um infantil publicado pela casa.

LIVRARIAS

Contra a exclusividade

A história de editoras fecharem a venda de coleções com uma única rede de livrarias anda causando desconforto entre os que ficam de fora. E a Associação Nacional de Livrarias (ANL) resolveu agir. Mandou uma notificação extrajudicial para a Universidade Federal do Pará, que delegou a venda da coleção Diálogo de Platão à Livraria Cultura, e de pronto o reitor acatou. Agora, quem quiser pode comercializar a publicação.

EXPOSIÇÃO

O recado de Carybé

Entre o material que estará na mostra Jorge Amado e Universal, em cartaz a partir de terça-feira no Museu da Língua Portuguesa, estão mais de 600 imagens e 80 originais, como cartas de Drummond e Lobato ao escritor baiano e bilhete deixado por Carybé, em 1995, em hotel de Roma.

BIOGRAFIA

Vida a partir da obra

“Quando me julgo - nada valho; quando me comparo, sou grande”, escreveu Lima Barreto em diário. Frases como essa ajudaram Antonio Arnoni Prado a compor Lima Barreto: Uma Autobiografia Literária, programado pela 34 para maio. Ele leu toda a obra, cortou aqui, colou ali e costurou os trechos para que o próprio Lima contasse sua história.

ROMANCE

À procura de um final feliz

Marcelo Mirisola assinou esta semana contrato com a Barcarolla para a edição do seu próximo romance. Hosana Poluída, título provisório, sai em outubro e trata de um homem entre dois amores, ou melhor, entre dois fracassos amorosos. A narrativa se alterna entre Kuala Lumpur, Guarulhos, zona sul do Rio de Janeiro e Piumhi, no interior de Minas Gerais. O primeiro infantil do autor, Teco - O Menino Que Não Fazia Aniversário, ilustrado por Furio Lonza, fica pronto antes.

CONTO

Mapa imaginário

Fabrício Carpinejar teve a ideia depois que leu um artigo de Roberto Pompeu de Toledo e convidou dez autores para criarem textos sobre cidades com nomes bonitos, ou curiosos. Lygia Fagundes Telles e Marçal Aquino escolheram Descalvado e Amparo (SP), respectivamente. Ronaldo Correia de Brito situa sua história em Brejo da Morte de Deus (PB) e Luiz Ruffato, em Milagres (BA). Bem-vindo será publicado pela Bertrand em maio. “É um livro que já nasce pedindo um irmão”, brinca o organizador.

*

Um projeto parecido, mas que prevê viagens dos escritores, ainda não saiu do papel. Com curadoria de Adriana Lisboa e Luiz Ruffato, o Redescobrindo o Brasil está em fase de captação de recursos (R$ 672 mil) pela produtora Motirô. A ideia era ter os livros prontos para a Feira de Frankfurt de 2013.

