A cara do Brasil em Bogotá

A Fundação Biblioteca Nacional espera a presidente Dilma Rousseff voltar da Índia e assinar seu programa para 2012 para poder então divulgar a nova identidade visual do órgão, editais e campanhas. Enquanto isso não acontece, a equipe acerta os últimos detalhes da participação do Brasil na Feira do Livro de Bogotá, entre 18 de abril e 1.º de maio. Daniela Thomas, recém-premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte por seu trabalho como cenógrafa, cuida do projeto do pavilhão de 3 mil m² que o País terá por ser o convidado de honra. Em vez de paredes, o ambiente será dividido por palavras gigantes. Haverá exposições de Clarice Lispector e Cora Coralina, que custaram R$ 400 mil dos cerca de R$ 2 milhões que estão sendo investidos. Na próxima semana, a FBN anuncia a lista completa dos escritores que vão se juntar a Nélida Piñon, Roger Mello e Rodrigo Lacerda, entre outros já confirmados. Representantes de bibliotecas também vão a Bogotá para um seminário sobre o atual estado das bibliotecas públicas e escolares, assunto em alta nesta semana com a revelação dos resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil: 75% dos brasileiros não usam bibliotecas e 33% deles não veem motivo para frequentá-las.

DIGITAL

Hora de falar

Pode ser que as apresentações sejam apenas pró-forma, como tantas outras já vistas, mas a Câmara Brasileira do Livro confirma a presença do Google (Newton Neto) e da Amazon (Pedro Huerta, provavelmente) no Congresso CBL do Livro Digital, entre 10 e 12 de maio, em São Paulo.

EVENTO

Literatura em Curitiba

O Paiol Literário, organizado pelo jornal Rascunho em Curitiba, retoma os encontros mensais em abril, com Ivan Angelo, e já fechou a programação de 2012. Jaime Prado Gouvêa, Paulo Lins, Daniel Galera, Marcia Tiburi, Rodrigo Lacerda, Francisco Alvim e Altair Martins foram os autores escolhidos.

LUSOFONIA

A volta de Pepetela

Mais recente romance do angolano Pepetela, A Sul. O Sombreiro, de 2011, chega ao País em abril, um pouco antes de seu autor. Pepetela, Prêmio Camões de 1997, vem em maio para o lançamento e uma série de encontros. O primeiro será na Livraria Cultura do Conjunto Nacional no dia 7. Logo no dia seguinte, fará palestra na USP. Viaja, então, para o Rio, onde participará, no dia 10, de bate-papo na Travessa do Leblon, e no dia 11, de encontro na PUC. O novo livro retrata a época da fundação de Banguela, sua cidade natal.

REVISTA

Enfim, a Senhor

Entrou em gráfica e deve chegar às livrarias em breve O Melhor da Senhor, edição fac-similar da revista Senhor, que circulou entre 1959 e 1964 com textos de Clarice, Rosa e outros. O projeto vem sendo tocado desde 2010 por Ruy Castro e pela Imprensa Oficial.

CINEMA

Os brasileiros no século

Durante dois anos, o jornalista Franthiesco Ballerini entrevistou nomes como Leon Cakoff, Fernando Meirelles e Selton Mello, entre outros, para escrever Cinema Brasileiro no Século 21, que a Summus lança mês que vem.

GASTRONOMIA

Experimentando poesia

Inspirado por Fernando Pessoa, o chef português Vitor Sobral prepara jantar no Grande Hotel São Pedro no Sábado de Aleluia. Navegar É Preciso é o nome do prato principal: empada de perdiz com guisado de cogumelos.

INTERNET

Leituras Sabáticas

Poemas do sírio-libanês Adonis, que ganharão, pela primeira vez, edição no País - saem em junho pela Companhia -, são lidos pelo tradutor Michel Sleiman no Leituras Sabáticas de hoje. Adonis participará da Flip, em julho. Veja em estadão.com.br/e/adônis.

PINGUE-PONGUE

Nicholas Sparks, ficcionista americano

Nicholas Sparks, 46 anos, acumula números impressionantes: 17 romances escritos em 15 anos, 80 milhões de exemplares vendidos e oito filmes baseados em sua obra. Ele começa agora, com uma tiragem de 100 mil exemplares de O Melhor de Mim, vida nova na Arqueiro. A pergunta sobre o que motivou sua ida para lá, aliás, foi a única que ele não respondeu nesta entrevista por e-mail.

Tantos livros publicados em países tão diversos e tantas obras adaptadas para o cinema. Qual o segredo?

Não há exatamente um segredo. Tento escrever romances interessantes, originais e atraentes; e porque as adaptações tiveram sucesso, os estúdios de Hollywood continuam fazendo os filmes. É a combinação de trabalho duro, minha sina de trabalhar com pessoas talentosas e um pouco de sorte.

Como surge a ideia de um romance?

Não é fácil como parece. Não tenho uma “gaveta” cheia de ideias, mas tenho sorte de ter uma única boa ideia no período de um ano.

Quais elementos são essenciais para que um romance prenda a atenção do leitor e o leve para outras obras do mesmo autor?

É menos uma questão de um elemento particular do que fazer com que todos os elementos no livro trabalhem da melhor maneira possível. Existe o desenvolvimento do personagem e o desenvolvimento da voz do personagem, ritmo, enredo e reviravolta, tudo dito de um jeito que as páginas continuem sendo viradas.

Mais vendidos

FICÇÃO

1. O MELHOR DE MIM

Nicholas Sparks

Arqueiro

(Última 3º/2 semanas)

2. JOGOS VORAZES

Suzanne Collins

Rocco

(Última 6º/3 semanas)

3. O FESTIM DOS CORVOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 1º/8 semanas)

4. A GUERRA DOS TRONOS

George R.R. Martin

Leya Brasil

(Última 2º/45 semanas)

5. ASSASSIN’S CREED

Oliver Bowden

Galera Record

(Última -/1 semana)

6. EM CHAMAS

Suzanne Collins

Rocco

(Última -/1 semana)

7. A ESPERANÇA

Suzanne Collins

Rocco

(Última -/1 semana)

8. PRESENTES DA VIDA

Emily Giffin

Novo Conceito

(Última 9º/2 semanas)

9. CEMITÉRIO DE PRAGA

Umberto Eco

Record

(Última 8º/21 semanas)

10. UM DIA

David Nicholls

Intrínseca

(Última 7º/21 semanas)

NÃO FICÇÃO

1. O X DA QUESTÃO

Eike Batista

Sextante/GMT

(Última 1º/15 semanas)

2. É TUDO TÃO SIMPLES

Danuza Leão

Agir

(Última 2º/18 semanas)

3. STEVE JOBS - A BIOGRAFIA

Walter Isaacson

Companhia das Letras

(Última 3º/21 semanas)

4. A PARISIENSE

Ines de la Fressange e Sophie Gachet

Intrínseca

(Última 4º/9 semanas)

5. PARA SEMPRE

Kim Carpenter e Krickitt Carpenter

Novo Conceito

(Última 5º/2 semanas)

AUTOAJUDA

1. ÁGAPE

Padre Marcelo Rossi

Globo

(Última 1º/82 semanas)

2. NIETZSCHE PARA ESTRESSADOS

Allan Percy

Sextante

(Última 3º/28 semanas)

3. O MONGE E O EXECUTIVO

James C. Hunter

Sextante

(Última 2º/343 semanas)

4. MULHERES INTELIGENTES, RELAÇÕES SAUDÁVEIS

Augusto Cury

Planeta do Brasil

(Última 4º/46 semanas)

5. A VIDA SABE O QUE FAZ

Zibia Gasparetto

Vida e Consciência

(Última 5º/33 semanas)

Fonte: InformEstado. Período de venda: de 19 a 25 de março. Lojas físicas: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva. Internet: Cultura, Da Vila, Fnac, Laselva, Martins Fontes, Nobel, Saraiva, Submarino.