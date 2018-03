Obra de Derrida sai primeiro aqui

Pensar em Não Ver é o título provisório de uma reunião de ensaios de Jacques Derrida (1930-2004) que está sendo editada ao mesmo tempo na França e no Brasil - com a diferença de que a edição brasileira, da Universidade Federal de Santa Catarina (EdUFSC), vai ficar pronta antes, garante o editor Sérgio Medeiros. Organizado por Ginette Michaud, Joana Masó e Javier Bassas, o livro terá textos sobre arte escritos pelo pensador francês de origem argelina e publicados em periódicos variados de seu país. Medeiros, que ouviu Derrida em seminários realizados em Paris nos anos 90, queria publicar algo dele, ou sobre ele, e pediu uma dica ao professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro João Camillo Pena, que conhecia o projeto de Penser à Ne Pas Voir e abriu as portas. “Esses ensaios oferecem um grande painel da posição de Derrida com relação às artes, abordam as articulações da filosofia com a estética e mostram o porquê do filósofo se voltar à arte”, diz o editor, que planeja o livro para o fim do primeiro semestre. A tradução está um pouco atrasada, e a revisão técnica será feita por Pena. O livro deve ter cerca de 250 páginas, 19 ensaios e imagens. Um dos fatores que ajudaram na publicação da obra pela editora universitária foi a cessão dos direitos por parte de Marguerite Derrida, a viúva do intelectual.

INÉDITOS

O espólio de Wilson Bueno

O psicanalista Luiz Carlos Pinto Bueno está às voltas com o vasto material deixado pelo primo, o escritor paranaense Wilson Bueno, morto em 2010. Há cartas e postais recebidos de personalidades como Carlos Drummond de Andrade, João Antônio, Maria Helena Cardoso, Lucia Miners e Benê, do Dzi Croquettes. Entre os originais, Ilha, de pequenos textos, e um volume de poemas. Mas outras coisas ainda podem ser garimpadas e Bueno espera, agora, ajuda para catalogar e digitalizar os manuscritos. Novêlas Marafas foi entregue pelo escritor à Planeta, que ainda não tem planos de lançá-lo.

JUVENIL

Religião e guerra

Com texto de Julio Emílio Braz e ilustrações de Mozart Couto, Griot, que a Melhoramentos se prepara para lançar, conta a saga de uma garota nigeriana sobrevivente de conflito religioso que resultou na destruição de sua cidade e no assassinato de parte da população. Para a fuga, ela e outras amigas cristãs têm a ajuda de um muçulmano. A ideia é que essa história ajude a contar a realidade compartilhada por diferentes nações africanas.

PRÊMIO

E a montanha vai a Maomé

Quando soube que tinha vencido o Prêmio Moacyr Scliar por Em Alguma Parte Alguma (José Olympio) e que a premiação seria em Porto Alegre, Ferreira Gullar disse ao Estado: “De avião eu não vou. Faz uns dez anos que não ando de avião. Quem sabe eles não resolvem entregar o prêmio aqui no Rio. Eles podiam fazer uma coisa bonita na Academia Brasileira de Letras ou na Biblioteca Nacional.” O apelo deu certo e os gaúchos da Secretaria de Estado da Cultura, do Instituto Estadual do Livro e da Associação Lígia Averbuck vão ao Rio no dia 29 para dar o cheque de R$ 150 mil ao poeta. Escolheram a Biblioteca Nacional.

FEIRA

Quanto vale

Vai custar R$ 6 milhões a 1.ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura, que leva para Brasília, em abril, Wole Soyinka, Antonio Skármeta e Kyung-Sook Shin, entre outros estrangeiros e brasileiros. Será mais uma prova de fogo para a Feira do Livro de Brasília, que completa, em 2012, 31 anos de orçamento apertado.

NEGÓCIOS

Como se faz

Dois palestrantes concorridos terão livros editados pela Sextante em maio. Gustavo Cerbasi, que já ensinou a ganhar R$ 1 milhão e mostrou que casais inteligentes enriquecem juntos, tema de livro que virou o filme Até Que a Sorte Nos Separe - com estreia prevista para outubro e Leandro Hassum e o próprio autor no elenco -, escreve sobre finanças para famílias. Já Christian Barbosa, especialista em gestão do tempo, lança Equilíbrio e Resultado - Por Que as Pessoas Não Fazem o Que Deveriam Fazer.

MODA

A história da sola vermelha

Livro sobre o designer francês Christian Louboutin e seus famosos sapatos, com prefácio de John Malkovich e fotos de David Lynch, estava esgotado desde o lançamento, em novembro. Uma nova impressão foi feita e chega, em breve, às lojas da marca nos shoppings Iguatemi de São Paulo e de Brasília. Tão luxuosa quando sandálias de sola vermelha, marca registrada do designer, a obra custará R$ 330. Nada mal para quem paga em média US$ 1 mil pelo calçado.

POESIA

Os 50 anos do discípulo

Certa vez, o poeta Armando Freitas Filho ouviu do amigo e ídolo Carlos Drummond que ele devia manter uma regularidade na publicação de seus livros. “Segui isso tão fanaticamente que toda minha poesia, que já tem 15 títulos, é feita de três em três anos.” Dever, o próximo, sairá no primeiro semestre de 2013 pela Companhia das Letras, que também publicou o premiado Lar. Mas o que faz deste um ano tão especial para o carioca não é o cumprimento da meta. “Se Deus quiser, completo 50 anos de poeta édito em 2013.”

