O americano Raymond Chandler terá alguns de seus principais romances publicados pela Alfaguara a partir de outubro de 2014 – há títulos dele na L&PM também. Ela começará editando The Lady in the Lake (1943) e The Long Goodbye (1953), e lançará, ainda, The Big Sleep (1939), Farewell, My Lovely (1940), The High Window (1942) e The Little Sister (1949).

O 7.º título é uma coletânea de 13 contos – usados pelo autor em seus romances – e três ensaios sobre literatura policial, gênero que tem Chandler e o amigo Ian Fleming, que em breve também estará no catálogo da Alfaguara, como alguns de seus principais representantes. Por falar no criador de James Bond, sai em outubro, pelo mesmo selo, mais uma aventura do agente 007. Solo foi encomendado pela Fundação Ian Fleming para William Boyd.

MERCADO

O bom filho

O escritor Henrique Rodrigues deixa o Instituto Oi Futuro para reassumir a coordenação de projetos literários do Sesc – entre os quais está o Prêmio Sesc, do qual ele foi um dos criadores. Começa depois da Flip.

FLIP

Literatura & cinema

Na Flip, em julho, o Instituto Moreira Salles lança, em DVD, os filmes Vidas Secas e Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos, um dos convidados do evento, e São Bernardo, de Leon Hirszman. Cada um deles virá com um livreto com textos e análises dos filmes e dos romances em que foram baseados – todos de Graciliano Ramos.

PÓS-FLIP

Chorinho em São Paulo

O Itaú Cultural, que estará na Flip, traz dois dos convidados a São Paulo depois da festa. No dia 9/7, o palestino Tamim Al-Barghouti, que teve poemas cantados na Primavera Árabe, e o francês Jerôme Ferrari, um dos principais nomes da Flip, falam no Auditório do Ibirapuera, às 16 h e 18 h, respectivamente. Será grátis. No dia 10, Al-Barghouti dá minicurso sobre poesia e revolução no Itaú Cultural.

SEMIÓTICA

Informação onipresente

Uma das maiores especialistas em semiótica, Lucia Santaella lança, pela Paulus, ainda em 2013, Comunicação Ubíqua – Repercussões na Cultura e Educação.

CLÁSSICO

A nova cara de Alice

A japonesa Yayoi Kusama é quem ilustra a nova edição de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, que a Globo lança em 2014 com tradução de Vanessa Barbara. Ela é uma das artistas mais badaladas de seu país, e sua exposição Obsessão Infinita passa, ainda em 2013, por SP, Rio e Brasília.

BEST-SELLER

Por um autor milionário

O best-seller James Patterson tem seus livros policiais editados pela Arqueiro. Mas First Love, uma história de amor com jovens, alcoolismo e câncer, previsto para janeiro em inglês, sairá pela Novo Conceito. As duas já se encontraram em outro famoso leilão: de Nicholas Sparks. Arqueiro levou.

TRADUÇÃO

De Minas a Paris

Com roteiro de Wellington Srbek, ilustração de Flavio Colin e narrativas cruzadas – a principal mostra um jornalista investigando um bandoleiro no interior de Minas –, a HQ Estórias Gerais (Nemo) chega à França em 2014 pela Sarbacane.