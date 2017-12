A Edusp participa regularmente da Feira de Frankfurt desde 2007 no estande coletivo do Brasil (só em 2009 foi com a Liga das Editoras Universitárias). Este ano, porém, quer inovar. Em parceira com o Programa USP International, ela terá um estande de 40 m² no pavilhão 5, onde vai expor cerca de 150 títulos. Estão sendo organizadas palestras sobre temas de interesse geral, como história, arte e literatura, com os autores e pesquisadores da USP. Ela não será a única acadêmica na feira. A exemplo do que ocorreu no ano passado, a Associação Brasileira de Editoras Universitárias terá um corredor para mostrar sua produção. Ele será maior – 100 m² ante os 45 m² de 2012. Unesp, Unicamp e UFMG estão entre as 30 editoras que devem participar.

A organização da feira quer mobilizar outros países na iniciativa e a ideia é que o corredor passe, este ano, pelos estandes latinos. Nos próximos anos, vão tentar reunir outros países.

TEATRO

O russo Meierhold

A Perspectiva lança nos próximos dias Meierhold, da francesa Béatrice Picon-Vallin, que vem para o Seminário Teatro-Máscara Ritual no fim do mês.

CENTENÁRIO

Rubem Braga em SP

Depois de passar por Vitória, a exposição Rubem Braga - O Fazendeiro do Ar chega ao Museu da Língua Portuguesa dia 24.

MÚSICA

As canções do mendigo

Finalista do Portugal Telecom, O Mendigo Que Sabia de Cor Os Adágios de Erasmo de Rotterdam, de Evandro Afonso Ferreira, vai virar ópera. O projeto, idealizado pelo crítico Irineu Franco Perpetuo, terá libreto de João Luiz Sampaio e música do compositor Leonardo Martinelli.

CONTO

Estreia dupla

Vinicius Jatobá, colaborador do Caderno 2, publicará Apenas o Vento, seu primeiro livro, pela Bateia. Será o primeiro título nacional da editora. A obra tem contos situados no subúrbio do Rio e a versão completa do conto que ele emplacou na Granta Jovens Autores Brasileiros.

INFANTIL

Invasão de personagens

A Brinque-Book lança em 2014 The Wrong Book (ilustração acima), do australiano Nick Bland. Na história, Nicholas tenta contar uma história, mas é sempre interrompido com a invasão de um novo personagem – um elefante, uma rainha, ratos, monstros e piratas. O livro foi escolhido este ano pela Associação Australiana de Bibliotecas como tema de sua campanha de leitura.

ROMANCE

Ainda inédito

Jamie Ford, de Um Hotel na Esquina do Tempo, terá o seu Songs of The Willow Frost, que sai nos EUA em outubro, editado aqui pela Globo em novembro. A obra acompanha garoto órfão que foge com amiga de orfanato para procurar a mãe na Seattle do pós-Depressão.

GASTRONOMIA

A cozinha como lar

A Zahar vai publicar My Berlin Kitchen: A Love Story, um livro de memórias, com receitas, de Luisa Weiss, dona do blog The Wednesday Chef – da infância em Berlim, passando pelo casamento na Itália, o novo amor em Paris, a mudança para Nova York e a volta à Alemanha.