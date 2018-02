'Caetés' em edição especial e uma casa para Graciliano

Entre as ações previstas pela Record para engrossar a homenagem que a Flip (3 a 7 de julho) presta a Graciliano Ramos, autor da casa, está o lançamento de uma edição especial de Caetés. Publicado há 80 anos, o livro sairá em capa dura e terá textos de Erwin Torralbo, pesquisador da obra de Graciliano, e de Elizabeth Ramos, neta do escritor. Ricardo Filho, outro neto, lança pela Globinho Se Eu Não Me Chamasse Raimundo, um tributo à A Terra dos Meninos Pelados (1939), do avô, com ilustrações de Bruna Assis Brasil. A Record terá casa da Flip, ação adotada por outras editoras em edições passadas. Este ano, porém, Companhia das Letras, Cosac Naify, Intrínseca e Rocco não terão casa aberta ao público. O chamado custo-Flip é um dos impedimentos.

FICÇÃO

Sem censura

Leave me Alone, romance do chinês Murong Xuecun , pseudônimo de Hao Qun, distribuído em seus país pela internet por causa da censura, será lançado pela Geração em junho. Com tradução direta do chinês feita por Márcia Schmaltz, o livro conta a tragicômica tentativa de três jovens chegarem a Chengdu, a quinta mais populosa cidade da China.

INFANTIL

Puchkin para crianças

A Cosac Naify lança em junho O Conto Maravilhoso do Tsar Saltan, de Puchkin. Sairá na coleção Os Mais Belos Contos, que é adotada em escolas e já vendeu quase 100 mil exemplares.

ROMANCE

Estreia de Laura Erber

Primeiro romance da escritora e artista plástica Laura Erber, Esquilos de Pavlov sai pela Alfaguara em julho. Ciprian Momolescu, o personagem, é um jovem artista plástico romeno que vive em peregrinação pela Europa com um gato. É ele quem narra sua história, enquanto revisita mitos familiares em que passeiam a figura do pai, um poeta frustrado, e o avô decadente.

TRADUÇÃO

Os Rousseff em polonês

Rousseff (Livros de Safra), sobre família da presidente Dilma, sairá na Polônia com tradução de Natalia Klidzio. A obra foi escrita por Jamil Chade, do Estado, e por Momchil Indjov.

CRÔNICA

De domínio público

A Rocco não vai publicar sozinha Águas-Fortes Cariocas, com crônicas inéditas do argentino Roberto Arlt (1900-1942). A edição dela sai em agosto, na coleção Otra Língua, mas a Iluminuras, que guarda o livro pronto há 10 anos, lança a obra nos próximos dias. Maria Paula Gurgel Ribeiro compilou e traduziu, e o volume incluirá também Águas-Fortes Portenhas.

FILOSOFIA

Onfray na Autêntica

Tradicionalmente publicado aqui pela WMF Martins Fontes, o francês Michel Onfray terá seu Tragical Wisdom - The Good Use of Nietzsche (2006) editado pela Autêntica. A WMF não tinha acordo de exclusividade, e chegou a recusar o polêmico Le Crépuscule d'Une Idole, sobre Freud. Para este ano, a WMF prevê entre outros, Aulas Sobre a Vontade de Saber, de Foucault.

LIVRARIA

Reestruturação e Itaú

A Cultura não comenta o assunto das demissões em suas lojas, alardeado nas redes sociais. E desmente que tenha sido comprada pelo Itaú.